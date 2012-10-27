Berlusconi: Barbar bir ülke olduk

Vergi kaçakçılığı suçundan hapis cezası alan Berlusconi, bazı hakimler yüzünden İtalya'nın barbar bir ülkeye dönüştüğünü söyledi.



Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, sahibi olduğu Mediaset şirketi aracılığıyla vergi kaçırmaktan aldığı ceza sonrası, İtalya'nın bazı hakimler yüzünden, 'barbar' bir ülkeye dönüştüğünü ileri sürdü.

Berlusconi, Mediaset şirketinin, Amerikan filmlerinin televizyonda yayın haklarının satın alınması aşamasında vergi kaçırdığı iddiasıyla 6 yıldır süren davanın sonunda aldığı 4 yıllık hapis cezasını değerlendirdi.

Milano Mahkemesi'nin kararıyla ilgili Berlusconi'nin, ''Öyle bir mahkumiyet ki sükunetle bu kararın, siyasi, kabul edilemez ve inanılmaz olduğunu söyleyebilirim. Bu, demokrasi değil. Bu, böyle devam edemez. Bazı hakimler yüzünden bu ülke, barbar ve medeniyetsiz bir hale geliyor'' ifadesi basına yansıdı.

Karara bir tepki de Berlusconi'nin partisi Özgürlükçü Halk Partisi'nden geldi.

Genel Sekreter Angelino Alfano, karar için, ''Berlusconi'ye siyasi tacizin bir başka kanıtı'' derken, partinin Meclis Grup Başkanvekili Fabrizio Cicchitto da ''Siyasi cinayet'' yorumunda bulundu.

Siyasi rakip Demokrat Parti (PD) Meclis Grup Başkanvekili Dario Franceschini ise duruşmayla ilgili yorum yapılamayacağını ancak mahkeme kararına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Değerler İtalyası Partisi'nin lideri Antonio Di Pietro da kararı olumlu karşılayanlardan. Di Pietro, yargıyı dönüştürme, Berlusconi için kişisel yasalar çıkartma girişimlerine karşı Berlusconi'nin yaptıklarının kendisine bumerang gibi döndüğünü söyledi.

İki gün önce aktif siyasetten bir adım geri çekileceğini ve yerini gençlere bırakarak, onlara destek olacağını açıklayan Berlusconi'nin bu kararının ardından, vergi kaçakcılığından 4 yıl hapis ve 3 yıl boyunca da tüm kamu görevlerinden men cezası alması dikkati çekti.

Berlusconi hakkındaki kararın kesinleşmesi için iki temyiz aşaması bulunuyor.

Bu arada, kararın açıklanmasından sonra Mediaset şirketinin de Milano Borsası'nda yüzde 3'lük değer kaybı yaşadığı bildirildi.