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Dünya

'Berlusconi babam değil'

İç çamaşırı mankeni Noemi Letizia, 18. doğum gününe katılıp kendisine hediye veren Berlusconi için "Benim babam değil” dedi

11 Mayıs 2009 03:00

İtalya Başbakanı Berlusconi'nin “Ben senin küçük öğretmenin, babacığınım” yazan bir kitap, altın bir kolye ve imzalı fotoğraf verdiği iç çamaşırı mankeni Noemi Letizia, “Berlusconi benim babam değil” dedi


İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin, geçen ay 18. doğum günü partisine katılıp hediye olarak da içinde, “Ben senin küçük öğretmenin, babacığınım” yazan bir kitap, altın bir kolye ve imzalı fotoğraf verdiği iç çamaşırı mankeni Noemi Letizia, “Berlusconi benim babam değil” dedi.

Yanında anne-babasıyla İngiliz The Times’a konuşan Letizia, Berlusconi’nin gayrimeşru çocuğu olup olmadığı iddialarına, “Kesinlikle değil” dedikten sonra babasını gösterip “Benim babam işte burada” dedi.

Berlusconi’nin eşi Veronica Lario için bardağı taşıran son damla ve boşanma davasının sebebi olarak görülen 18 yaşındaki Noemi’nin babası Benedetto da, “Başbakanla iyi bir ilişkimiz var. Berlusconi halka yakın bir adam” dedi.

Başbakan Berlusconi, Noemi’nin doğum gününe de babası Benedetto’yla konuşması gerektiği için uğradığını öne sürmüştü.

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