-BERLUSCONİ AZNAVOUR'LA ŞARKI SÖYLEYECEK ROMA (A.A) - 19.07.2010 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi doğum yeri Milano'da bu gece, Ermeni kökenli Fransız Charles Aznavour ile birlikte şarkı söyleyecek. Milano'nun ünlü katedralinin bakım ve restorasyonuna katkı amacıyla düzenlenen konser sırasında, Berlusconi'ye muhalefetin tepkisini çeken bir ödül de verilecek. Berlusconi, Milano'da aralık ayında miting sırasında saldırıya uğradığı katedral meydanında bu kez şarkı ve de ödül için sahne alacak. Milano İl Yönetimi, konser sırasında Aznavour'a birkaç şarkıda eşlik etmesi öngörülen Berlusconi'yi kente katkılarından dolayı ödülle taltif edecek. Milano İl Yönetimi'nin ödül gerekçesinde, "ender yetenekli devlet adamı" diye nitelediği Berlusconi'den övgüyle söz etti. "Ülkeyi, sorumlu ve bilinçli bir üslupla, sevgi, hoşgörü ve yaşama saygıyı esas alan sağlam bir toplumun özgür kadınları ve özgür erkeklerinden oluşacak bir geleceğe doğru taşıyan ender yetenekli devlet adamı" olarak bahsedilen Berlusconi'nin, "harikulade ileri görüşlü ve kapasitesiyle sevgili şehri Milano'yu İtalya ve dünyada yüceltmesi" dolayısıyla ödüle layık görüldüğü ifade edildi. Ödül gerekçesinde Berlusconi hakkında "Özgürlükçülük misyonu doğrultusunda kendi katkısını sunma uğruna, büyük bir cesaretle kendini İtalyan halkının hizmetine adamayı yeğlemiştir. İleri derece karizmatik kişiliğiyle pek çok İtalyanın sevgisini kazanmış, ayrıca halkın arasında halkla yaşayan biri olarak İtalyanların gereksinimlerini gayet iyi anlamayı, beklentilerini karşılamayı başarmış bir şahsiyettir" denildi. Ana muhalefet konumundaki Demokrat Parti, ödül gerekçesine ilişkin kaleme alınan metne tepki göstererek, "Milano İl Vakfı'nın 150. yıldönümünde verilecek olan bu ödül, bir kurumun başbakanı ödüllendirmesinden ziyade, bir memurun amirine itaatini çağrıştırmaktadır" ifadesini kullandı. Biletlerin 2 bin avrodan satıldığı Aznavour konseri sırasında, Berlusconi için olağanüstü güvenlik önlemleri alınacak. Berlusconi'nin sahneye ulaşılımının özel bir asansörle sağlanabileceği belirtiliyor.