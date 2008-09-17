Berlusconi: Ahmedinejad deli

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı İsrail konusunda "deli" gibi davranmakla suçladı.



Berlusconi, Paris'te bir Yahudi kurum tarafından verilen ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "dünyanın Ahmedinejad'ın üzerinden gözlerini ayırmaması gerektiğini" ifade etti.



İtalya Başbakanı, "İsrail'in, belki iç işlerinden ötürü, haritadan silinmesi gerektiğini söyleyen birinin deliliğine son derece dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.



Ahmedinejad, 2005 yılında yaptığı bir konuşmada "İsrail'in haritadan silinmesi gerektiği" yönündeki sözleri uluslararası kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

