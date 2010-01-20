Berlusconi, adli muayeneye girecek

T24-

Savcı Armando Spatoro, konuya ilişkin verdiği talimatta, Başbakanın katedral heykelciğiyle yüzüne aldığı darbe nedeniyle oluşan yaranın, rahatsızlığın boyutlarının, iyileşme süresinin, varsa darbenin eseri olan kalıcı izlerin adli tıp hekimleri tarafından rapora dökülmesini talep etti.

Buna göre, savcılık tarafından görevlendirilen iki adli hekimin önümüzdeki günlerde Berlusconi'yi muayene etmeleri gerekecek.

İtalya'daki merkez sağ koalisyon ise savcılığın bu talebine tepki gösterdi.

Özgürlükçü Halk Partisi'nin Senato'daki grup başkan vekili Senatör Francesco Casoli, “Spatoro'nun verdiği talimat, kurumsal iyi niyet sınırları dahilinde değerlendirilebilecek bir eylem değil. Milano'daki yargı, Başbakanın sağlık durumunda kuşkuya yol açmak istercesine muayene talebinde bulunuyor. Lombardia bölgesindeki yargı yetkilileri, maalesef mağrur bir edayla, kendilerini yasaların ve de İtalyan halkının oylarıyla demokratik yolla seçilmiş kişilerin üstünde görmeye devam ediyorlar” dedi.

Senatör Casoli, Yüksek Yargı Kurulu Başkan Yardımcısı Nicola Mancino'nun olaya müdahalesini isteyerek, “Mancino'yu, Berlusconi'nin bulunduğu kurumsal makama sahip çıkmaya ve de kimi yargı mensuplarının kibirli davranışlarını engellemeye çağırıyoruz” diye konuştu.

