Berlusconi 8 kilo verip partisinin başına geçecek

İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi doktor izni ile tekrar faal siyasete dönmeye hazırlanıyor. Siyasi kişiliğinden çok sansasyonel haberleriyle tanınan Berlusconi, en az sekiz kilo verdikten sonra tekrar partisinin başına geçecek.

Partisi “Halkın Özgürlüğü”nün yüzde 36 gibi ezici bir üstünlükle 2008 seçimlerini kazanmasının ardından son anketlerde yüzde 8'e kadar düşmesi üzerine Silvio tekrar dümenin başına geçme kararı aldı.

Kasım ayında başbakanlıktan zorunlu istifa ettikten sonra pasif siyaseti benimseyen ve parti liderliğini Angelino Alfano’ya bırakan Berlusconi, teknokrat Başbakan Mario Monti’nin “Ben gelecek yıl Mayıs ayından sonra yokum” kararının ardından genel seçimler için meydanlara ineceğini açıkladı.

Özel doktoru Alberto Zangarillo’ya muayene olan Berlusconi sağlığı ile ilgili sorunu bulunmadığı ancak Eylül ayında başlayacak seçim kampanyasına kadar en az sekiz kilo vererek ekranlarda dinç ve sağlıklı görünmesi gerektiğinin önerisiyle sıkı bir diyete gireceğini belirtti.

29 Eylül’de 76 yaşına basacak Berlusconi “Büyük düşüşe geçen partimi kurtarmak boynumun borcu. Yoksa 18 yıllık siyaset birikimi ne işe yarar? Evet, partimi önce yenilemek sonra kurtarmak ardından İtalya’yı komünistlere teslim etmeyip, hükümeti yönetmek için dönüyorum” açıklaması yaptı.