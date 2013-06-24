Berlusconi'ye 7 yıl hapis cezası

İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi, reşit olmayan bir kızla para karşılığı ilişkiye girmekten dolayı yargılandığı davada 7 yıl hapse mahkum oldu.

İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, reşit olmayan 'Ruby' takma adlı Fas asıllı dansçı Kerime El Mahruk'la para karşılığı cinsel ilişkiye girmek ve yetkilerini kötüye kullanmaktan toplam 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca ömür boyu siyasetten men kararı da alınan deneyimli siyasetçinin bu kararı temyiz hakkı bulunuyor.

Milano'daki villası Arcore'de verdiği meşhur 'bunga bunga' partileri, İtalyan siyasetinin en renkli simalarından 76 yaşındaki Silvio Berlusconi'nin başını yaktı.

Geçtiğimiz günlerde “vergi kaçakçılığıö suçundan 4 yıl hapse ve 5 yıl siyasetten men cezasına çarptırılmış olan Berlusconi'ye adalet kanadından bir kötü haber daha geldi.

Milano 4. Ceza Mahkemesi'nde 27 aydan beri toplam 50 celse gerçekleştirilen ve 'Rubygate' olarak anılan dava karara bağlandı.

Yaklaşık 7 saat boyunca vereceği kararı müzakere eden Mahkeme Heyeti, Berlusconi'yi 7 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Hafta sonunu Milano'da geçiren Berlusconi'nin, çıkacak kararı beklemek üzere Roma'ya dönmek yerine burada, bunga bunga partilerini düzenlediği Villa Arcore'de kalmayı tercih ettiği bildirildi.

Öte yandan, peş peşe cezalar almaya devam eden Berlusconi'nin, 5 bakan verdiği hükümetten desteğini çekme riski geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Gözler, bu karar üzerine açıklama yapması beklenen Berlusconi'de.