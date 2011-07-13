Berlusconi: 43 milyon euroluk nafakayı ödeyemem

T24- İtalya Başbakanı Berlusconi, ikinci eşi ve üç çocuğuna ödemesi gereken yıllık 43 milyon euroluk nafakayı toplamakta "güçlük" çekiyormuş.



İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin, hakimlere rüşvet vererek Mondadori yayınevini yasal olmayan yollardan satın aldığının ortaya çıkması ve rakip CIR yayınevine 560 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum edilmesinin ardından eski eşi Veronica Lario’ya nafaka ödemekte sıkışacağı öne sürüldü.

İtalyan basınına göre, karar açıklandıktan sonra Anayasa Mahkemesine gideceğini söyleyen Berlusconi bu arada Arcore Villası’nda çocuklarıyla bir zirve yaparak durum değerlendirmesinde bulundu. Sızan haberlere göre, Silvio Berlusconi “Eğer Anayasa Mahkemesi de tazminatı onaylarsa o zaman annenize istediği nafakayı ödeyemem” dedi.

Nakit sıkıntısı çekiyor

Berlusconi boşanmakta olduğu ikinci eşi ve üç çocuğunun annesi Veronica Lario’nun avukatları aracılığı ile tam 43 milyon Euro yıllık nafaka talep etmişti. Nakit sıkıntısı çektiği bilinen Başbakan’ın 560 milyon Euro’luk hangi şartlarda ödeyeceğini Milano Mahkemesi belirleyecek.

1991’de Fininvest Kurumu olarak satışa çıkartılan Arnoldo Mondadori Yayınevini almak için Compagnie Industriali Riunite (CIR) ile rekabet halinde ihaleye giren Silvio Berlusconi, ihaleyi almış ancak CIR’in sahibi Carlo De Benedetti satışta usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla bir üst mahkemeye başvurmuştu. Bir üst mahkemede işin içinden çıkamayınca dava temyize gitmiş, Berlusconi’nin hakimlere rüşvet vererek Mondadori Yayınevini aldığı kararı çıkmıştı. Mahkeme Berlusconi’nin faizi ile birlikte 560 Milyon Euro’yu CIR’e ödemesini istemişti. Berlusconi “Bu para sol partileri besleyecek” diyerek olan CIR’e bağlı “La Repubblica” gazetesi ile “L’Espresso” dergisinin palazlanacağını söylemişti.