-Berlusconi: "Yeniden aday olmuyorum" ROMA (A.A) - 09.11.2011 - İtalya'da dün Temsilciler Meclisi'ndeki 2010 yılına ilişkin devlet harcamaları bilançosunun oylamasını kazanmasına rağmen, çoğunluğu kaybettiği ortaya çıkan Başbakan Silvio Berlusconi, erken seçim tarihinin şubat ayı içinde olacağını, kendisinin ise aday olmayacağını açıkladı. Başbakan Berlusconi, dünkü sonucun ardından ''La Stampa'' gazetesinden Mario Calabresi'ye verdiği demeçte, Avrupa Birliği'nin istediği taahhütler yasalaştıktan hemen sonra istifa edeceğini belirterek, "Bundan sonra sadece şubat ayı başında seçimlerin olacağını görüyorum. Ben bu seçimlerde aday değilim" dedi. Seçimlerde partisi olan Özgürlükçü Halk Partisi'nin (PdL) Genel Sekreteri Angelino Alfano'nun başbakan adayı olacağını ifade eden Berlusconi, Alfano'nun herkes tarafından kabul gören bir isim olduğunu kaydetti. "Bir an önce gerekli ekonomik önlemleri onaylayarak, piyasaların isteklerine cevap vermek gerek" diyen Berlusconi, kısa süre önce AB liderler zirvesine katılmadan önce verdiği ekonomik reformların yasalaşma sözünü tutacağını aktardı. Gazetenin haberinde, Berlusconi'nin siyaset sahnesinden çekilmesinin gerçekten ''imkansız'' bir düşünce olduğu ancak, başbakanın kesin olarak sona geldiği yorumu da yapıldı.