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Dünya

BERLUSCONİ: "SADECE ÜS SAĞLIYORUZ" ROMA (A.A)

19 Mart 2011 20:13

-BERLUSCONİ: "SADECE ÜS SAĞLIYORUZ" ROMA (A.A) - 19.03.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Libya'ya yönelik operasyona sadece, üs sağlayarak destek verdiklerini söyledi. Ansa ajansının haberine göre Berlusconi, gerekli olursa hava akınlarına katılabileceklerini de belirtti.  Berlusconi, Napoli'deki NATO üssünün, Libya'ya yönelik hava operasyonunun komuta merkezi olarak kullanılabileceğini kaydetti.   El Arabiye televizyonu, İtalyan uçaklarının Libya üzerinde gözlem uçuşunda olduğunu duyurmuştu. 

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