-BERLUSCONİ: "O KIZA YARDIMCI OLDUM" ROMA (A.A) - 29.10.2010 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 17 yaşındaki Faslı bir eskortu özel konutunda ağırladığı iddiasından Avrupa Birliği liderler zirvesi için gittiği Brüksel'de de kurtulamadı. Berlusconi, söz konusu haberlerin doğru olmadığını savunarak, "Ben o kıza sadece yardımcı oldum. Şu söylenebilir: Ben hayatı seviyorum, kadınları seviyorum. Hiç kimse benim hayat tarzımı değiştiremez" dedi. İtalyan haber ajanslarındaki haberlere göre, Berlusconi, Brüksel'de gazetecilere yaptığı değerlendirmede, Faslı kıza otomobil armağan ettiği yönündeki haberleri de yalanlayarak, "Ben ölesiye çalışan biriyim. Gazeteler yalanlarla dolu. Hiç kimseye otomobil hediye etmedim" diye konuştu. Berlusconi, eskortluk yapan Ruby R.'nin, 27 Mayıs 2010'da Milano Emniyet Müdürlüğü'nce hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından, dolaylı biçimde yardımcı olduğunu ise inkar etmedi. Berlusconi, Lombardia Bölge Yönetimi Meclisi'ne üye seçilen Nicole Minetti'den gözaltına alınan Faslı kızla ilgilenmesini talep ettiğine değinerek, şöyle konuştu: "Ben, dramatik bir durumda olan bu kıza sadece bir ıslah evi bulmaya çalıştım. Hiç kimseyi etkilemedim. Başbakanın görev ve yetkilerinin ne olduğunu bilen biriyim. Ben sadece o kıza yardımcı olmak üzere birini (Minetti'yi) göndermekle yetindim. Kendisini yemeğe davet ettim mi? Bu soruya yanıt vermek istemiyorum". Ruby R.'nin anlatacaklarının konuyu aydınlatacağına inandığını belirten Berlusconi, "Benim evime sadece iyi insanlar konuk olur. Konuklarıma karşı tekrarı mümkün olmayacak biçimde davranıyorum. Bana saldırmak solcuların alışkanlığı. Bu olayı da istismar peşindeler. O kızla ilgili olarak kimseye emir niteliğinde bir telefon açılmadı. Kızın dramatik bir hayatı vardı. Anlattıklarına inandık. Kızcağıza bir ıslah evi bulma amacıyla telefon görüşmeleri de yapıldı" dedi. -RUBY: "BERLUSCONİ BANA YARDIM ETTİ"- Kasımın 2'sinde 18 yaşına girecek olan Ruby R., bugün İtalyan devlet televizyonu Rai2'ye verdiği demeçte, Berlusconi'yle tanıştığını, ancak bir ilişkisinin söz konusu olmadığını tekrarladı. Basını, sözlerini ve Milano Cumhuriyet Savcılığı'nda verdiği ifadeyi çarpıtmakla suçlayan Ruby R., "Berlusconi bana yardım etti. Ona hayranlık duyuyorum, kendisinden sadece iyilik gördüm. Sokaklara düşmemeyi, kötü işlere bulaşmamayı onun yardımına borçluyum. Yaptığı yardımlardan hiçbir karşılık beklemedi. Ancak insanlar benim sözlerimi maniple ederek ona çamur atma peşindeler" dedi. Ruby R., yaşamını anlatan bir kitap yazmak istediğini belirterek, "Şu an konuşmak istemiyorum. Üç gün sonra 18 yaşıma basınca konuşacağım. Ama gerçeği televizyon ya da gazetelere anlatma niyetinde değilim. Başkaları gibi kendimi küçük düşürmeyeceğim. Hayatımı anlatan bir kitap yazacağım. Kitapta Silvio Berlusconi de olacak" ifadelerini kullandı. Oturma izni olmadığı için İtalya'dan sınır dışı edilme riski de bulunan Ruby R., 12 yaşında evden kaçtığı iddiasını da reddetti.