-Berlusconi: "Erken seçim İtalya'nın çıkarlarına aykırı" ROMA (A.A) - 28.10.2011 - İtalya'da Başbakan Silvio Berlusconi'nin bütçe açığını dengelemek ve büyüme hızını arttırmak için Avrupa Birliği'ne (AB) verdiği sözler tepkiyle karşılanırken, erken seçim tartışmaları da gündemi işgal etmeye başladı. Brüksel'de geçen çarşamba gerçekleşen AB liderler zirvesinde, İtalya Başbakanı Berlusconi'nin sunduğu ve AB tarafından olumlu karşılanan ekonomik talepler, ülke içinde geniş yankı uyandırdı. Sendikalar, önlemler kapsamında yer alan işten çıkarılmanın kolaylaşmasına yoğun şekilde itiraz ederken, bir yandan da genel grev hazırlığına başladı. Sendikaların yanı sıra iktidarın istifa etmesi gerektiğini savunan muhalefetten de erken seçim çağrıları gelmeye başladı. Başbakan Berlusconi ise tüm bu çağrılara ve koalisyon ortağı Kuzey Birliği Partisi (Lega Nord) ile aralarında 2012'de seçime gitmek için anlaşma olduğu iddialarını bir televizyon kanalına verdiği demeçle yalanladı. Silvio Berlusconi, 2012 Mart'ında seçim söylentilerine, "2012'de erken seçim yapmak, İtalya'nın çıkarlarına aykırıdır" diyerek, cevap verdi. Ülkesinin şu anda istikrara ihtiyacı olduğunu savunan 75 yaşındaki başbakan, erken seçim kararı alıp, seçim kampanyası dönemine girmenin 6 aylık bir ara anlamına geleceğini, bunun da İtalya'ya ciddi zarar vereceğini söyledi. Koalisyon ortağı KBP lideri ve Reform Bakanı Umberto Bossi'nin de kendisi gibi düşündüğünü belirten Berlusconi, muhalefetin de kendisinin istifasını istemek yerine sorumluluk duygusu ile hareket edip, Brüksel'in onayladığı önlemleri, ülke çıkarları için desteklemeleri gerektiğini belirtti.