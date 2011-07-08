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Dünya

BERLUSCONİ 2013'TEKİ SEÇİMLERDE ADAY DEĞİL FLORANSA (A.A)

08 Temmuz 2011 16:47

-BERLUSCONİ 2013'TEKİ SEÇİMLERDE ADAY DEĞİL FLORANSA (A.A) - 08.07.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 2013'te yılında yapılacak seçimlerde "kesinlikle aday olmayacağını" açıkladı. Başbakan Berlusconi, ''La Repubblica'' gazetesine verdiği demeçte, siyasi kariyerinin sonlarına geldiğinin sinyalini verirken, halefinin de Adalet Bakanlığı görevinden Özgürlükçü Halk Partisi (ÖHP) Genel Sekreterliği'ne getirilen Angelino Alfano olduğunu ifade etti. Berlusconi, 2013'teki seçimlerde tekrar aday olup olmayacağı sorusuna, "Kesinlikle aday değilim. İmkan olsa şimdi de bırakabilirim. Merkez sağın başbakan adayı Angelino Alfano'dur" yanıtını verdi. Seçimlerde aday olmayıp, 'akil adam' rolünü üstlenebileceğini belirten 74 yaşındaki politikacı, ''er ya da geç'' yeni jenerasyonun, bir şekilde koalisyon ortağı Kuzey Birliği Partisi (KBP) lideri Umberto Bossi ile kendisinin yerini almaya hazır olduğunu kaydetti. Berlusconi, gelecek seçimlerde aday olmayacağını ilk olarak, İtalya'da görev yapan bazı yabancı basın mensuplarıyla Nisan ayında buluştuğu bir toplantıda dile getirmişti.

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