Berlusconi 2013'te aday olmayacak

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ANSA'nın haberine göre, Başbakan Berlusconi dün gece bazı yabancı basın mensuplarıyla biraraya geldiği yemekte, siyasi kariyerinin geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.Berlusconi, gelecek seçimlerde aday olmayacağını ifade ederek, ''Eğer bana ihtiyaç olursa arkadan bir büyük olarak yardım edebilirim. Özgürlükçü Halk Partisi'nin lideri olarak kalmaya devam edebilirim ancak operasyonel bir görev istemiyorum'' dedi.İtalya'nın 74 yaşındaki başbakanı, kendisinden sonra göreve gelecek ismin şu anda Adalet Bakanlığı görevini yürüten Angelino Alfano olabileceğini de kaydetti.İtalya'da kadınlar adı seks skandallarına karışan Başbakan Silvio Berlusconi'nin istifası istemiyle çeşitli kentlerde protesto gösterileri düzenlemişti.İtalyan savcılar, Başbakan Berlusconi hakkında hazırladıkları iddianameyi tamamladı. İddianamede, Başbakan'ın reşit olmayan bir kızla ilişkiye girmesi ve evinde genç kızların bulunduğu partiler düzenlemesi yer aldı. İtalyan medyasında bu konuyla ilgili birkaç fotoğraf da yer aldı. ‘İtalya genelev değil’ pankartları açan göstericiler, başbakanın düzenlediği iddia edilen seks partilerine atfen ‘Bunga Bunga’ya Hayır’ sloganları attı.