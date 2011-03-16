'Berlusconi 17 yaşında kızla seks yaptı'

T24

Defalarca inkâr etmesine karşın, Berlusconi'nin reşit olmayan genç bir kadınla para karşılığıyla birlikte olduğu iddiası bir kez daha gündeme taşındı. Savcılığın hazırladığı yeni iddianamede, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin Ruby lakaplı Faslı genç bir kadın ile 13 kez para karşılığında birlikte olduğu belirtiliyor. 17 yaşındaki Ruby'nin yanısıra 32 başka kadının da Başbakan'ın villasında düzenlenen partilere katıldığı iddia ediliyor.İddianamede Berlusconi'nin yardımcılarına yönelik suçlamalar da var. Berlusconi'nin yardımcıları başbakana hayat kadınlarıyla birlikte olması için aracılık yapmakla suçlanıyor.Hakkındaki iddiaları kesin dille reddeden Berlusconi’nin 6 Nisan'da başlanacak davaya bizzat katılarak kendini savunması bekleniyor.Berlusconi'nin duruşmada zor anlar yaşayabileceği yorumları yapılıyor. Çünkü İtalya başbakanının kaderine 3 kadın hakim karar verecek.