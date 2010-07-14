Berlusconi 150 yıl yaşamak istiyor

T24- Ülkenin önde gelen sağlık merkezlerinden Milano’daki San Raffaele Hastanesi kurucusu rahip Don Luigi Verze, “Başbakan Silvio Berlusconi benden kendisini 150 yıl yaşatmamızı istedi." açıklamasını yaptı.



Verze, Berlusconi için "Ancak bu sürede İtalya'yı düzeltebileceğini belirtti” dedi. Bilimsel çalışmalarla insan ömrünün 150 yıla çıkartılabileceğini iddia eden Don Luigi Veze, şöyle dedi:



“San Raffaele Hastanesi içinde araştırma merkezi oluşturuyoruz. Burada ten altına yerleştirilecek mikrochip aracılığıyla insanın gen tablosu izlenerek, patolojisi tahmin edilebilecek. Bu da uzun ömürlülüğü getirecek.”



Don Luigi Verze, din adamlığı ve bilimin bir arada yürütülebileceğini savunarak, “Bilimi hiç kimse durduramaz, buna kilise de dahil” dedi. Berlusconi, birkaç ay önce Milano'da uğradığı saldırının ardından da San Raffaele Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.