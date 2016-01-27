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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'in gündemi yabancılara sınır dışı

Almanya'nın Köln şehrindeki toplu taciz olayı dönüm noktası oldu. Federal hükümet bugün oturum yasasının sertleştirilmesini görüşüyor. Hapis cezası alan yabancılar sınır dışı edilecek.

27 Ocak 2016 12:11


Federal İçişleri Bakanlığının bir sözcüsü, kabinenin bugünkü toplantısında oturum yasasının sertleştirilmesinin ele alınacağını açıkladı.

Federal hükümetin koalisyon ortakları Hırıstiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), Köln'deki toplu taciz olayı sonrası ağır suçtan dolayı hapis cezası alan yabancıları hızlı şekilde sınır dışı etmek için anlaşmış, Adalet Bakanı Heiko Maas ve İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere bu çerçevede iki hafta önce bir taslak hazırlamıştı.

Hangi suçlarda sınır dışı kolaylaşıyor

Federal hükümetin bugün görüşeceği taslak, suç fiiline karışan yabancıların kolaylaştırılmasını öngörüyor. Öldürme, yaralama, cinsel suçlar ve polise mukavemet suçlarından ötürü mahkûm olan yetişkin ve gençlerin sınır dışı edilmesinin önündeki yasal engeller azaltılıyor.

Şiddet kullanılması veya seri halinde yapılması halinde hırsızlık ve gasp suçları da bu kapsama girecek. Mahkûmiyet kararının tecilli olup olmaması ya da cezanın süresi sınır dışı edilirken dikkate alınmayacak.

Yılbaşı gecesi toplu taciz

Almanya'nın Köln kentinde yılbaşı gecesi meydana gelen toplu taciz olayı geniş yankı bulmuştu. 497 kişi tacize uğradıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Toplu taciz olayına karışanlar arasında çok sayıda Kuzey Afrika kökenli ve bir sığınmacının da olduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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