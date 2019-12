Berlin'e ilk kim gidecek...

Andaç Şenyurt Euroleague Kuponu

702 Partizan - Cska İY 2

703 Real Madrid - Olimpiakos MS 2

704 Siena - Panatinaikos MS 1

Oran : 4.80



Andaç Şenyurt Almanya Kuponu

722 Ludwigsburg - Bonn İY2

725 Bamberg - Oldenburg 2

742 Braunschweig - Frankfurt 2/2

Oran : 6,30



701 Tau Ceramica - Barcelona 21:30



Barcelona'nın sahasındaki ilk maçı kazanan Tau daha sonra yine aynı sahada kaybetti ve

durum 1-1 oldu.İlk 3 olanın Berline Final Four a gideceği turnuvada Tau ev avantajını

sağladı.2 takımda da 3. maç öncesi gard sıkıntısı mevcut.2. maçın son dakikasında

sakatlanan Vlado İlievski haftasonu lig maçında oynamadı.Barcelona nın skoreri Navarro

ise pazartesi antremanını yarıda bıraktı ve durumu şüpheli.Fernando Buesa Arenada agresif

savunma yapmasını beklediğim Barcelona Rakocevic ve Navarro nun da birbirlerini

kilitlemeleri ile toplam skorun 158 den çok olmasına izin vermeyecektir.





702 Partizan - Cska Moskova 21:45



Partizan yerel basını Zarko Rakocevic in sakatlandığını ve oynamayacağını duyurdu.Cska da

ise 7.5 sayı ortalamalı Zoran Planinic sakat.Rusya daki ilk iki maçı da alan Cska en iyi

savunma takımlarından ve Final Four un gediklilerinden.Bu maçta da Partizan ı 6dan fazla

sayı ile yenerek Berlin e gidecektir.



703 Real Madrid - Olimpiakos 21:45



Seride kendi yaptığı 2 maçı da alan Olimpiakos 2-0 önde ve büyük bir avantajla Berlin

yolcuları kervanına katılmak üzere.Ateşli seyircisi ile 3. maçta az da olsa avantajlı

olan Real de Reyes çok formda.2. maçta 23 sayı ile kariyer rekorunu kırdı.Madrid son 6 ev

maçını kazanırken Olimpiakosta da kadrosunda 3 şampiyon (Papaloukas , Vujcic , Halperin)

bulundurmanın ve haftasonu maç yapmamanın avantajı var.Bu maçta Yunan ekibi 3-0 a ve

Berline daha yakın.





704 Siena - Panatinaikos 21:45



Seri 1-1 ve Bu maç gerçekten çok önemli.Siena kendi evinde 14 maçlık bir galibiyet

serisine sahip.Buna karşın kurt hoca Obradovic bu seriye çomak sokmak hedefinde.McIntyre

ve Diamantidis in liderliklerinde Siena da Kaukenas , Domercant ve Sato ; Panada ise

Spanoulis , Jasikevicius ve Drew Nicholas var güçleri ile maça asılacaklar.Seri bozulmaz

15 maç olur.





Üçüncü Sınıf Almanlar...



Almanya yı basketbolda playoff heyecanı sardı.Bütün takımlar var güçleriyle ilk sekiz takım arasında olabilmek için çabalıyorlar.Hafta içi oynanacak müsabakalar çok çetin geçecek ve bazı takımlar için son şans olacak.Almanyadaki basketbol otoriteleri haklı olarak ülke basketbolunu eleştiriyor.Kaliteli oyuncu kıtlığı çeken ülkede işler arapsaçına dönmüş vaziyette.Sert yorumlar çıkıyor.Takımlar 3. kalite almanlar ve 2. kalite amerikalılar oynatmakla suçlanıyor.İstenilen avrupa başarılarının da gelmemesi eleştirileri destekliyor.



723 Paderborn - Giessen

01.04.2009 20:30



Oynanacak maçlara bakarsak ligde 8. sırada olan ve en azından orda kalabilmek için çabalayan Paderborn Giessen ile karşılaşacak.Kıyasıya takip içinde olan 9. Ludwigsburgun lig 3.cüsü Bonn ile ve hemen önündeki 7. Brosenin lider Oldenburg ile maç yapacağı bu hafta Paderborn için bulunmaz kaftan.Ne yapıp ne edip bu maçı en az 9 sayı fark ile kazanacaktır.



722 Ludwigsburg - Bonn

01.04.2009 20:30



Kendi evinde 13 maçın 10 unu kazanan Ludwigsburg ligin başarılı ekiplerinden Bonna karşı da mutlaka kazanmak zorunda ki ilk sekize girebilsin.Favorisinin belli olmadığı bu mücadelede ev sahibi ekibin ilk yarı istatistiklerinin kötü ve buna nazaran Bonn un gayet iyi olması beni ilk yarı galibinin Bonn olacağı yönünde düşündürüyor.



721 Gottingen - Köln

01.04.2009 20:30



Ligin en iyi iç saha takımı olan Gottingen son maçında oyun kurucusu Kyle Bailey in sakatlanıp sezonu kapaması ile sarsıldı.Koln un kazanması bu sakatlığa rağmen zor görülse de kazandığı maçların sadece 3ünde 11 den fazla fark atabilen Gottingen bu handikap barajını aşamayacaktır.



724 Tubingen - Dusseldorf

01.04.2009 21:00



Eğer bu playoffta ben de olmalıyım diye düşünmek istiyorsa kesinlikle bu maçı alması gereken Tubingen son şansını kullanacak.İç sahada 13 maçın 8 inde başarılı olan Tubingen bu maça asılacak ve kazanacaktır.



725 Bamberg - Oldenburg

01.04.2009 21:15



Yine ilk sekizde kalmaya çabalayan Bamberg lider Oldenburg ile karşılaşıyor.İki takımda son 5 maçını kazandılar ve ne kadar formda olduklarını gösterdiler.Aslında bu maçı herkes merakla bekliyor.Ligin büyük bir kısmı playoff için ve Alba da liderliği artık alabilmek için...Deplasmanlarda da başarılı oldenburg maçı kazanacaktır.



742 Braunschweig - Frankfurt

02.04.2009 21:45



Geçen hafta Broseye yenilen Frankfurtun koçu Murat Didin her iki takımında iyi defans yapmaya çalıştığını ve daha iyi beceren Brosenin bu maçı kazandığını söylemişti.Sözleşmesinin 2010 a kadar uzatılması beklenen Didin bu müsabakayı kazanmak isteyecektir.İlk yarı istatiskleri güçlü olan Frankfurt ilkyarı ve maç sonucunda galip olan takım olacaktır.





*futbolcafe.com katkılarıyla hazırlanmıştır