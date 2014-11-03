Berlin’den Rusya’ya uyarı



Berlin'de açıklama yapan hükümet sözcüsü Steffen Seibert, gerginliğin daha da tırmanması halinde, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların gözden geçirilebileceğini söyledi. Seibert, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yapılan seçimlerden galip çıkan ayrılıkçıları desteklediğini ve bu tutumuyla seçimleri tanımayan Batı ile karşı karşıya geldiğini ifade etti. Seibert seçimlerin yasadışı olduğunu ve hukuki bir zemine dayanmadığını vurguladı. Hükümet sözcüsü, Berlin'in Avrupalı ortakları ile birlikte gelişmeleri yakından takip edeceğini dile getirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de Rus yönetimini, Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılmasına daha fazla katkı sağlamamaya çağırdı. Steinmeier twitter'dan yaptığı açıklamada, “Rusya ve Devlet Başkanı Putin'i Ukrayna'nın bütünlüğünün sorgulanmayacağı şeklindeki ifadeleriyle değerlendireceğiz” dedi. Rusya, seçimleri tanıdığını duyurmuştu.

AB'den tepki

Avrupa Birliği Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de pazar günü Donetsk ve Luhansk'da yapılan seçimlerin Ukrayna'da barışın önünde yeni bir engel oluşturduğunu vurguladı.

Donetsk'teki seçimleri ayrılıkçıların lideri Alexander Zaharçenko yüzde 75 oy oranı, Luhansk'daki seçimleri ise Igor Plotnizki yüzde 64 oy oranı ile kazanmıştı. Seçimleri tanımadığını açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, seçimlerin ‘silah ve tankların gölgesinde' gerçekleştiğini savunmuştu.