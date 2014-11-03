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Dünya
Deutsche Welle

Berlin’den Rusya’ya uyarı

Ukrayna’nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde yapılan seçimlere ilişkin açıklama yapan federal hükümet, Rusya’yı ayrılıkçılara verilen desteğin sürdürülmemesi konusunda uyardı.

03 Kasım 2014 18:13


Berlin'de açıklama yapan hükümet sözcüsü Steffen Seibert, gerginliğin daha da tırmanması halinde, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların gözden geçirilebileceğini söyledi. Seibert, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yapılan seçimlerden galip çıkan ayrılıkçıları desteklediğini ve bu tutumuyla seçimleri tanımayan Batı ile karşı karşıya geldiğini ifade etti. Seibert seçimlerin yasadışı olduğunu ve hukuki bir zemine dayanmadığını vurguladı. Hükümet sözcüsü, Berlin'in Avrupalı ortakları ile birlikte gelişmeleri yakından takip edeceğini dile getirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de Rus yönetimini, Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılmasına daha fazla katkı sağlamamaya çağırdı. Steinmeier twitter'dan yaptığı açıklamada, “Rusya ve Devlet Başkanı Putin'i Ukrayna'nın bütünlüğünün sorgulanmayacağı şeklindeki ifadeleriyle değerlendireceğiz” dedi. Rusya, seçimleri tanıdığını duyurmuştu.

AB'den tepki

Avrupa Birliği Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de pazar günü Donetsk ve Luhansk'da yapılan seçimlerin Ukrayna'da barışın önünde yeni bir engel oluşturduğunu vurguladı.

Donetsk'teki seçimleri ayrılıkçıların lideri Alexander Zaharçenko yüzde 75 oy oranı, Luhansk'daki seçimleri ise Igor Plotnizki yüzde 64 oy oranı ile kazanmıştı. Seçimleri tanımadığını açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, seçimlerin ‘silah ve tankların gölgesinde' gerçekleştiğini savunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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