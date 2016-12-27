Berlin'den Halep'e barış yürüyüşü

Aralarında göçmenlerin de bulunduğu 300 kişi, Suriye'deki savaşa dikkat çekmek için dün beyaz bayraklarla Berlin'den Halep'e doğru yürüyüşe geçti.

Aktivistler, Avrupa'ya ulaşmak için göçmenlerin kullandığı güzergahı , tersten yürüyerek Suriye'ye ulaşmaya çalışacaklar.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan "#CivilMarchForAleppo" (Halep İçin Sivil Yürüyüş) etiketiyle duyurulan etkinliğe yol boyunca toplam üç bin kişinin destek vermesi bekleniyor.

Bu kişilerden kimileri bir kaç günlüğüne, bazılarıysa bir kaç saatliğine yürüyüşe katılacak. 50 kişilik bir grupsa, yaklaşık üç bin kilometrelik yolun tamamını yürüyerek Halep'e ulaşmaya çalışacak.

Yolculuk dört ay sürecek. Yürüyüş için kimi eylemciler işlerinden ayrıldı, kimileriyse işlerini yol boyunca uzaktan yürütmeye çalışacaklar.

Etkinliğin basın sorumlusu Sebastian Olenyi BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Şu anki durumu kabul etmemiz mümkün değil" diyerek harekete geçtiklerini söyledi.

"Hükümetler ellerinden geleni yapmıyorlar" diyen Oleyni, amaçlarının Suriye'deki duruma dikkat çekerek, uluslararası toplumu Suriye'de barışçıl çözüme çaba harcamaya zorlamak olduğunu belirtti.

Olenyi "Halep'te ateşkesin sağlandığını ve sivillerin büyük çoğunluğunun tahliye edildiğini ve bu yürüyüşün hâlâ anlamlı olup olmadığını sorusuna ise, "Hem Halep'te hem de Suriye'nin diğer kentlerinde hâlâ gıdaya ve suya erişimi olmayan siviller var. İnsanların yardıma ihtiyacı var" yanıtını verdi.

Eylemciler Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan ve Türkiye üzerinden Halep'e gitmeyi amaçlıyor. Yanlarında Suriyeli göçmenlerin ailelerine teslim edilmesi için yazdıkları not defterlerini de taşıyorlar. Ancak Suriye'de çatışma koşullarının sürmesi durumunda yürüyüş Türkiye'de son bulacak.

Olenyi "Koşullar el verirse Suriye'ye gireceğiz. Ama etkinliğimizin başarısı Suriye'ye girip girmememize bağlı değil. Orası bir savaş bölgesi ve hayatımızı tehlikeye atacak bir şey yapmayacağız" dedi.

Rusya ve Türkiye'nin öncülüğünde varılan anlaşma sonucu, bu ay içerisinde Beşar Esad yönetimi ve silahlı muhalifler arasında ateşkes ilan edilmiş ve kuşatma altındaki Doğu Halep'ten muhalifler ve siviller tahliye edilmişti.

Beşar Esad yönetimi, geçen hafta tahliyelerin tamamlandığını ve Halep'in tamamen hükümetin kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.

Suriye'de altı yıldır süren savaşta 400 binden fazla insanın öldüğü tahmin ediliyor.

Almanya'da geçen hafta Noel pazarında meydana gelen saldırı sonrası göçmenler yeniden gündeme gelmiş, hem göçmenleri destekleyen hem de karşıtı gruplar protesto gösterisi düzenlemişti.