Berlin’deki saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor

Berlin'de dün akşam düzenlenen saldırının kim tarafından ve neden düzenlendiği belirsizliğini koruyor. Federal Savcı Peter Frank, bugün Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, olayın bir "terör saldırısı” olduğunu tahmin ettiklerini ancak daha kimsenin eylemi üstlenmediğini vurguladı.

Olayın ardından gözaltına alınan Pakistanlı'nın fail olup olmadığı da henüz aydınlığa kavuşmadı. Frank, bu şüphelinin "doğru kişi” olup olmadığının bilinmediğini, olayın ardından yakalanan Pakistanlı'nın "eylemin faili veya faillerden biri olmayabileceğini” söyledi. Frank, eylemin bir faili mi yoksa birden fazla faili mi bulunduğunun da bilinmediğini kaydetti.

Eylemi kimin üstlendiğine dair bir video bulunmadığını vurgulayan Frank, bu nedenle olaya ilişkin "kesin bir açıklama yapmanın henüz” mümkün olmadığını belirtti.

Soruşturma sürüyor

Berlin Emniyet Müdürü Klaus Kandt soruşturmanın sürdürüldüğüne işaret etti. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kandt, olay yerine ait görüntüler ile bulunan bir cep telefonunun incelendiğini söyledi.

Federal Emniyet Teşkilatı Genel Müdürü Holger Münch ise soruşturmanın her yönde yürütüldüğünü belirterek, şoförün yanındaki koltukta oturan kişiyi öldüren silahın hâlâ bulunamadığını kaydetti.

Yaşamını yitirenler arasında silahla vurulmuş bir kişinin de bulunduğu, bu kişinin Polonyalı TIR şoförü olduğu tahmin edilmişti. Yetkililer, Polonyalı şoförün fail değil, kurban olduğundan yola çıkıldığını belirtmişti.

Ayrıca Münch, olayın faili veya faillerinin hâlâ serbest olabileceğine dikkati çekerek, yeni saldırılar konusunda uyarıda bulundu.

Erdoğan Merkel'e taziyelerini iletti

Berlin'deki muhtemel terör saldırısının ardından dünyanın farklı ülkelerinden Almanya'ya taziye ve dayanışma mesajları gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Almanya Başbakanı Angela Merkel'i telefonla arayarak onun şahsında tüm Alman halkına taziyelerine sunduğu öğrenildi. Erdoğan'ın görüşmede saldırıdan duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, Almanya'nın acılarını paylaştığını ifade ettiği belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ve Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile birlikte bugün öğleden sonra olay yerini ziyaret ederek, beyaz güller bıraktı. Merkel daha önce yaptığı açıklamada ise olayla ilgili pekçok şeyin kesinlik kazanmadığını belirtmiş, ancak "su an eldeki veriler ışığında olayın bir terör saldırısı olduğundan yola çıkmamız gerekiyor" demişti.

Berlin'de Kaiser Wilhelm Anıt Kilisesi'nin önünde kurulan Noel panayırına dün akşam bir TIR'ın girmesi sonucu toplam 12 kişi yaşamını yitirdi. Berlin Eyaleti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre olayda yaralanan 49 kişiden 25'inin hastanede tedavisi sürüyor. Bunlardan 14'ünün ağır yaralı olduğu bildirildi. Polis yetkililerinin twitter üzerinden yaptığı açıklamada ise 24 kişinin taburcu edildiği belirtildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/afp, JD/BÖ