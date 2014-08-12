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Dünya

Berlin'deki Mevlana Camisi'nde yangın

Türklerin yoğun yaşadığı semtteki camide çıkan yangının nedeni araştırılıyor

12 Ağustos 2014 10:19

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türklerin yoğun yaşadığı Kreuzberg semtindeki Mevlana Camisi'nde yangın çıktı.

Berlin itfaiye yetkililerinden alınan bilgiye göre, caminin arka bölümünde devam eden inşaattaki bazı malzemelerin henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Polisin, yatsı namazından sonra, camide kimsenin bulunmadığı sırada çıkan ve hasara yol açan yangının kundaklama mı yoksa ihmal sonucu mu çıktığını araştırdığı bildirildi.

Mevlana Cami Derneği Başkanı Hasan Aydın, camide yangın çıktığının kendisine telefonla bildirildiğini söyledi.

Olay yerine geldiğinde polisin önce kendisine bilgi vermediğini belirten Aydın, yangının caminin yeni yapılan bölümünde çıktığını ancak olay yerine yaklaştırılmadığı için tam olarak hasar konusunda bilgi sahibi olamadığını kaydetti.

Aydın, "Eski cami bölümünden baktığımızda arka kısmın ciddi manada yandığını gördük. Ciddi bir yangın gözüküyor. Polis, 'durum tespiti yapıyoruz, takip ediyoruz' bilgisini verdi" diye konuştu.

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