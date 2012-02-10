Berlin'deki Marx ve Engels heykeli şehir dışına taşınıyor

T24 - Almanyalı Bakan Ramsauer, Berlin'deki Marx ve Engels heykelinin şehir dışına taşınacağını açıkladı. Karara karşı çıkan Berlinliler ve sol çevreler ise Ramsauer'in şehrin tarihini silmeye çalıştığını söylüyor.

Bianet'in haberine göre, Almanya Şehircilik, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Peter Ramsauer, Berlin'deki dört metrelik bronzdan yapılmış Marx ve Engels heykelinin şehir dışına taşınacağını açıkladı. Berlin belediyesi bu fikre karşı çıkarken, Ramsauer'in şehrin tarihini silmeye çalıştığını söyledi.

Ramsauer heykelin taşınmasına, restore edilen Hohenzollern Şatosu şantiyesini gezerken karar verdi ve şatonun geçmişi yeniden görünür kılacağını söyledi. Heykelin Rosa Luxembourg ve Karl Liebknetch'in mezarlarının da bulunduğu Friedrichsfelde mezarlığına taşınmasını isteyen Ramsauer, "Orada daha iyi olacaklar. Taşınacakları yer, sosyalizm için bir merkez gibiydi" dedi.

Friedrichsfelde, eskiden Doğu Almanyalılar ve rütbeli kişilerin gömüldüğü bir mezarlık ve sosyalistlerin anıt mezarlığı olarak addediliyor.

İkinci Dünya Savaşında ağır hasar gören Hohenzollern Şatosu ise, Prusya monarşisinin izlerini silmek isteyen komünist rejim tarafından kendi haline terkedilmişti.

Berlin Eyaleti Çevre ve Kalkınma Senatörü Michael Müller ise "bu anıt geçmişin önemli bir tanığı ve şehrin tarihini simgeliyor. Bu anıtı kaldırma fikri kendi tarihimizin unutulması anlamına gelen şaşırtıcı bir karar. Berlin, hem şato hem de heykelin birlikte varolabileceği, farklılıklara açık bir şehir" diye konuştu.

2010 yılında metro çalışmaları yüzünden yerinden sökülüp yüz metre ileriye yerleştirilen Marx ve engels heykelinin bir kere daha sökülmek istenmesine Berlinliler de tepkili.