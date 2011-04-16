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BERLİN'DEKİ KUNDAKLAMA GİRİŞİMLERİ SÜRÜYOR BERLİN (A.A)

16 Nisan 2011 20:42

-BERLİN'DEKİ KUNDAKLAMA GİRİŞİMLERİ SÜRÜYOR BERLİN (A.A) - 16.04.2011 - Almanya'nın başkenti Berlin'deki kundaklama girişimleri sürüyor. Berlin polisi, Pankow semtinde kimliği belirsiz kişilerin yerel saat ile 03.00'da bir binanın giriş kapısının önüne plastik çöp bidonları koyarak ateşe verdiğini, yangını fark eden bir bisikletlinin itfaiyeye haber vermesi sonucunda yangının kısa sürede söndürüldüğünü belirtti. Neukölln ilçesindeki bir binanın çatı katında da saat 04.30'da yanmakta olan bir çocuk arabasının fark edildiği ve itfaiyeye haber verildiği, burada da yangının kısa sürede söndürüldüğü ifade edildi. Polis, her 2 olayda da yaralanan ya da can kaybı olmadığını kaydetti. Berlin'de 12 Martta, Türklerin de oturduğu bir binanın kundaklanması sonucunda 3 eski Yugoslav kökenli hayatını kaybetmiş, o günden bu yana da Berlin'de kundaklama girişimleri devam etmişti.

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