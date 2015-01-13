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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'deki 'hoşgörü ve din özgürlüğü' gösterisine Merkel de katılıyor

Paris saldırıları Almanya'da da yankı buldu. Berlin'deki sessiz 'hoşgörü ve din özgürlüğü' gösterisine Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Başbakan Angela Merkel de katılacak.

13 Ocak 2015 12:01


'Hoşgörü ve din özgürlüğü' gösterileri, Müslümanlar Merkez Konseyi ve Almanya Türk Toplumu Berlin şubesinin girişimiyle düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Gauck'un burada kısa bir konuşma yapması bekleniyor. Başbakan Angela Merkel ve birçok kabine üyesinin de gösteriye katılımı bekleniyor.

Siyasi parti ve sendikaların temsilcileri de gösteride hazır bulunacaklarını duyurdular.

Başbakan Merkel'in Perşembe günü Federal Meclis'te bir konuşma yaparak toplam 17 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırılarıyla ilgili değerlendirmede bulunması öngörülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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