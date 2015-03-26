Berlin'deki genelevlere kalite kontrol elemanı aranıyor

Almanya'da seks işçileri ve seks endüstrisine yönelik yayın yapan bir internet sitesi, başkent Berlin'deki genelevlere kalite kontrol elemanı arıyor. İşe alınacak kişi genelevlerin hizmet kalitesini, temizliğini ve güvenli cinsel ilişkiye girilip girilmediğini denetleyecek.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, kaufmich.com (Satın al beni) adlı site; seks işçilerini, müşterileri, genelevleri ve seks endüstrisinde çalışan şirketleri kapsayan bir sosyal platform. Sitedeki ilana göre başarılı adayın genelevlerde verilen hizmeti "aktif bir yaklaşımla" test etmesi, bir başka deyişle birçok seks işçisiyle yatması, hatta grup seks partilerine katılması gerekecek.

Önce sadece Berlin'de, sonra da Almanya genelindeki ziyaretlerin ardından da, siteye genelevlerle ilgili bir değerlendirme yazısı yazacak ve puan verecek.

Yıllık maaş tecrübeye göre 35 ila 45 bin Euro (100-127 bin lira) arasında değişiyor ve genelev ziyaretleri sırasında yapılan masraflar da karşılanıyor.

Kalite kontrolcünün en az meslek lisesi mezunu, temiz-şık ve bakımlı olması, ISO 9001 sağlık raporu alması, Almanca'nın yanı sıra tercihen Fransızca da bilmesi isteniyor. Ayrıca genelev ziyaretleri konusunda tecrübeli olması da şart.

200'e yakın başvuru var

İlan sonrası 200 dolayında kişi iş başvurusu yaptı. Başvuranların çoğu Alman. Ancak Hollanda, Belçika, Yunanistan ve diğer ülkelerden de başvurular var.

Soyadını vermeyen sitenin Ürün Müdürü Ben genelevler için bir "kalite ve puanlama sistemi yaratmak istediklerini" söylüyor. Ben "Almanya'da genelev işletmek tamamen yasal. Ancak şu ana dek bir kalite kontrol sistemi kurulmadı. Biz genelevlerin Tripadvisor'u olmak istiyoruz. Oda ayırtmadan önce oteli kontrol ettiğiniz gibi, müşterilerimizin genelevlerin kalitesini kontrol edebilmelerini istiyoruz" diyor.

Ben ayrıca 31 Mart'ta değerlendirme toplantısı yapıp karar vereceklerini ve seçilen adayın hemen işe başlamasını istediklerini söylüyor.