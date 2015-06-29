T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Berlin’de Yunanistan zirvesi

Başbakan Angela Merkel, Hrıstiyan Birlik Partileri ve SPD milletvekilleriyle Yunanistan krizini görüştü. Merkel, Yunanistan ile görüşmelere hazır olduğu mesajını verdi.

29 Haziran 2015 23:58


Hrıstiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) meclis grupları, Yunanistan borç krizindeki son gelişmeleri değerlendirmek için Berlin'de özel bir oturumda toplandı. Almanya Başbakanı Angela Merkel parti meclis grubu toplantısının ardından Sosyal Demokrat Parti milletvekilleriyle görüştü.

Merkel'in SPD milletvekilleri önünde yaptığı konuşmada, Atina hükümetiyle görüşmelere hazır olduğu mesajını verdiği bildirildi.

Yaklaşık 45 dakika süren toplantıda Merkel'in SPD milletvekillerine, yardım önerisini destekledikleri takdirde Hrıstiyan Birlik Partililerinden de Yunanistan'a daha fazla yardım için destek alabileceğini söylediği kaydedildi.

Ancak Merkel, bir sonraki adımın Yunan hükümetinden gelmesi gerektiğini vurguladı. Bazı Hrıstiyan Birlik milletvekilleri Yunanistan'a daha fazla yardım yapılmasına karşı çıkıyor .

Yunanistan ile müzakerelerdeki başarısızlık konusunda Birlik Partileri Meclis Grubu'nu bilgilendirme görevini ise Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble üstlendi. Bakanın, “Hafta sonunda Yunan hükümetinin hiçbir bedel ödemeksizin para istediği çok açık bir hale geldi“ ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Schäuble'nin “müzakere masasını bırakanın Yunanistan olduğunu" ifade ettiği belirtildi.

Alman Maliye Bakanı'nın krizin diğer ülkelere sıçrayacağı yönünde bir tehlike görmediği bildirildi.

Yunanistan'a yardım programının süresi salı gecesi sona eriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Başbakan Angela Merkel Hrıstiyan Birlik PartileriSPDYunanistanBirlik PartileriSosyal Demokrat PartiBerlinBaşbakanı Angela MerkelAtinaMerkel SPDHrıstiyan Birlik PartililerindenMerkelYunanHrıstiyan BirlikBirlik Partileri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24