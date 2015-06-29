Berlin’de Yunanistan zirvesi



Hrıstiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) meclis grupları, Yunanistan borç krizindeki son gelişmeleri değerlendirmek için Berlin'de özel bir oturumda toplandı. Almanya Başbakanı Angela Merkel parti meclis grubu toplantısının ardından Sosyal Demokrat Parti milletvekilleriyle görüştü.

Merkel'in SPD milletvekilleri önünde yaptığı konuşmada, Atina hükümetiyle görüşmelere hazır olduğu mesajını verdiği bildirildi.

Yaklaşık 45 dakika süren toplantıda Merkel'in SPD milletvekillerine, yardım önerisini destekledikleri takdirde Hrıstiyan Birlik Partililerinden de Yunanistan'a daha fazla yardım için destek alabileceğini söylediği kaydedildi.

Ancak Merkel, bir sonraki adımın Yunan hükümetinden gelmesi gerektiğini vurguladı. Bazı Hrıstiyan Birlik milletvekilleri Yunanistan'a daha fazla yardım yapılmasına karşı çıkıyor .

Yunanistan ile müzakerelerdeki başarısızlık konusunda Birlik Partileri Meclis Grubu'nu bilgilendirme görevini ise Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble üstlendi. Bakanın, “Hafta sonunda Yunan hükümetinin hiçbir bedel ödemeksizin para istediği çok açık bir hale geldi“ ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Schäuble'nin “müzakere masasını bırakanın Yunanistan olduğunu" ifade ettiği belirtildi.

Alman Maliye Bakanı'nın krizin diğer ülkelere sıçrayacağı yönünde bir tehlike görmediği bildirildi.

Yunanistan'a yardım programının süresi salı gecesi sona eriyor.