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Dünya

Berlin’de yaşayan Türkler Cumhuriyet coşkusunu paylaştı

Berlin, 30 Ekim, (DHA)- Almanya'nın Berlin kentinde Üç Beş Kişi derneğinin organizesinde gerçekleşen Cumhuriyetin 94 Yıl kutlaması büyük ilgi gördü

30 Ekim 2017 20:27

Berlin, 30 Ekim, (DHA)- Almanya\'nın Berlin kentinde Üç Beş Kişi derneğinin organizesinde gerçekleşen Cumhuriyetin 94 Yıl kutlaması büyük ilgi gördü. Salonu hınca hınç dolduranlar , renkli görüntüler oluşturdu. Program İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlanıldı.

Üç Beş Kişi Halk hareketinin yeni başkanı, Serkan Atagün konuşmasında \"Cumhuriyet halkındır,  ayrım yapmadan sahip çıkmalıyız\" dedi. Konuşmacı olarak davet edilen, ve Balyoz davası esnasında istifa eden eski Tuğamiral Türker Ertürk geçmişte var olan tehlikelerin, bugün de aynen Türkiye\'yi tehdit ettiğini söyledi.

Programın devamında Avrupa’nın tanınmış seslerinden Yusuf Eröksüz türküleri ile sahne aldı. Türk Sanat Müziği sanatçısı Yeşim Deniz Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Çocuklar çok eğlendi

Üç Beş Kişi derneğinin bünyesinde faaliyet gösteren Zeki Bekar saz okulunun öğrencileri şarkıları ile salonu coşturmayı bildiler, sonrasında çocuklara derneğin eski başkanı Levent Ekiz  ve Türker Ertürk bey tarafından, hediyeler verildi.

Andımızı geri istediler

Iz Türkçe okulu öğrencileri, seyirciler ile hep bir ağızdan Andımızı okudu ve Andımızın yeniden okullarda okutulmasını istedi.

Görüntü Dökümü:

Kutlamadan görüntüler

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