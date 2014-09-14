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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de Yahudi düşmanlığına karşı miting

Yahudi düşmanlığı, bugün Berlin'de düzenlenen bir mitingle protesto ediliyor. Gösteriye aralarında Başbakan Merkel'in de bulunduğu çok sayıda tanınmış ismin katılımı bekleniyor.

14 Eylül 2014 13:24


Binlerce kişinin katılımının beklendiği miting Berlin’deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde yapılacak. Gösteri, "Ayağa Kalk- Bir daha Yahudi düşmanlığına hayır" başlığı altında Almanya Yahudiler Merkez Konseyi tarafından düzenlendi.

Mitingde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bir konuşma yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri ve aynı zamanda Başbakan yardımcısı Sigmar Gabriel de mitinge katılacaklarını açıkladılar.

Merkel'in yanı sıra Alman Piskoposlar Konferansı Başkanı Kardinal Reinhard Marx, Almanya Protestan Kiliseleri Başkanı Nikolaus Schneider, Dünya Yahudi Kongresi (WJC) Başkanı Ronald S. Lauder de kürsüye çıkacak.

İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, "Mitinge katılarak Yahudilerin Almanya'da gönül rahatlığıyla yaşamalarına destek vermek istediğini" söyledi.

Tarım Bakanı Christian Schmidt, "Yahudilerden nefret edip onları tehdit edenler, hepimiz açısından bir tehdittir" dedi. Aile Bakanı Manuela Schwesig, "Yahudi nefretinin toplumumuzda yeri olmadığını ortaya koymalıyız" dedi.

Almanya'da Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek eylemlerinde kullanılan antisemitist ifadeler endişeye yol açmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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