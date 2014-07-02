Berlin’de uzlaşı



Ukrayna krizine çözüm bulmak üzere Alman Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier’in ev sahipliğinde Berlin’de düzenlenen toplantıya Fransa, Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları da katıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın ülkenin doğusundaki durumun sakinleşmesi için gerekli adımlar konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Ukrayna'da ateşkes için yolun artık açık olduğunu kaydeden Steinmeier, bu yol için gerekli kriterler üzerinde uzlaşıldığını belirtti.

Dört bakanın ortak açıklamasına göre, Rusya, Ukrayna ve AGİT temsilcilerinden oluşan kontak grubunun cumartesiye kadar bir araya gelmesi planlanıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rusya'nın Ukrayna'daki rehinelerin serbest bırakılması için çaba göstereceğini söyledi. Lavrov ayrıca, yeni bir ateşkes halinde belirli sınır geçiş bölgelerinde AGİT gözlemcilerinin görev yapmasına izin vermeye hazır olduklarını belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin de açıklamasında, gerginliğin tırmanmasının önlenmesi için Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun barış planının bütünüyle kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ise Ukrayna konusundaki görüşmeleri “görev başarıyla tamamlandı” olarak nitelendirebileceğini kaydetti