T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Berlin’de uzlaşı

Berlin’de bir araya gelen Almanya, Rusya, Ukrayna ve Fransa dışişleri bakanları, çözüm için gerekli adımlar konusunda uzlaştı.

02 Temmuz 2014 23:45


Ukrayna krizine çözüm bulmak üzere Alman Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier’in ev sahipliğinde Berlin’de düzenlenen toplantıya Fransa, Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları da katıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın ülkenin doğusundaki durumun sakinleşmesi için gerekli adımlar konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Ukrayna'da ateşkes için yolun artık açık olduğunu kaydeden Steinmeier, bu yol için gerekli kriterler üzerinde uzlaşıldığını belirtti.

Dört bakanın ortak açıklamasına göre, Rusya, Ukrayna ve AGİT temsilcilerinden oluşan kontak grubunun cumartesiye kadar bir araya gelmesi planlanıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rusya'nın Ukrayna'daki rehinelerin serbest bırakılması için çaba göstereceğini söyledi. Lavrov ayrıca, yeni bir ateşkes halinde belirli sınır geçiş bölgelerinde AGİT gözlemcilerinin görev yapmasına izin vermeye hazır olduklarını belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin de açıklamasında, gerginliğin tırmanmasının önlenmesi için Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun barış planının bütünüyle kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ise Ukrayna konusundaki görüşmeleri “görev başarıyla tamamlandı” olarak nitelendirebileceğini kaydetti

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BerlinAlmanya Rusya UkraynaFransaAlman Dışişleri Bakanı Frank Walter SteinmeierFransa RusyaUkraynaDışişleri Bakanı Frank-Walter SteinmeierRusyaSteinmeierRusya UkraynaAGİTDışişleri Bakanı Sergey LavrovDışişleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24