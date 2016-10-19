Berlin'de Ukrayna ve Suriye zirvesi

Doğu Ukrayna'nın barışa kavuşturulması amacıyla bugün Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko arasında dörtlü zirve toplantısı yapılacak. Başbakanlıktaki buluşmada son kez bundan bir yıl önce bir araya gelen liderler, Minsk anlaşmasının ne ölçüde uygulanabildiğini değerlendirecek ve bundan böyle atılabilecek adımları görüşecekler.

Dörtlü zirvenin ardından Başbakan Merkel Suriye krizini görüşmek üzere Vladimir Putin ve François Hollande ile ikinci bir görüşme daha yapacak. Vladimir Putin Ukrayna krizinin patlak verdiği 2014 yılından bu yana ilk kez Almanya'yı ziyaret etmiş olacak.

2015 yılının şubat ayında Minsk'te imzalanan barış anlaşması uygulamaya konamamıştı. Anlaşmada çarpışmalara son verilmesi, ağır silahların cepheden çekilmesi ve Rusya yanlısı ayrılıkçıların işgalindeki Ukrayna'nın doğu bölgelerinde seçimlerin yapılması öngörülüyor.

‘Rusya'ya yaptırım gereksiz'

Suriye iç savaşının ele alınacağı görüşmede Halep'teki durum değerlendirilecek. Rusya Halep'te savaş suçu işlemekle itham ediliyor. Halep'e düzenlenen hava saldırılarında Suriye hükümet kuvvetlerini destekleyen Rusya ile ABD arasındaki görüşmeler kesilmişti.

Alman Sol Parti Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht, Rusya'ya diplomatik cephe alınmasının Almanya'ya zarar verdiğini ve dünya barışını tehdit ettiğini söyledi. Wagenknecht Alman Haber Ajansı'na (dpa) verdiği demeçte, ‘tehdit, yaptırım, silahlanma ve askeri angajmanın arttırılmasının hiçbir sorunu çözmeyip aksine yeni sorunlar yaratacağını', belirtti. Almanya'nın Rusya ile ilişkiler koordinatörü Gernot Erler de, Suriye krizi nedeniyle Rusya'ya ek yaptırımlar uygulanmasının gündeme getirilmesine gerek olmadığını söyledi. Başbakan Angela Merkel bütün şıkların göz önünde bulundurulacağını açıklamıştı.

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DW /dpa, AG/BD