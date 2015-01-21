Berlin'de Ukrayna krizine çözüm aranıyor

Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları Ukrayna krizine çözüm aramak amacıyla geçen hafta Berlin'de toplanmıştı. Son toplantıda ilerleme sağlanamamıştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin'in talebi üzerine toplantıların devamının kararlaştırıldığını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in davetiyle düzenlenen toplantıya Fransız mevkidaşı Laurent Fabius da katılıyor. Steinmeier, çatışmaların yeniden şiddetlenmesiyle bölgedeki tehdidin arttığını söyledi.

Ukrayna’nın doğusunda yoğunlaşan çatışmalarda sivil halkın can kaybı artıyor. Donetsk kentini elinde tutan ayrılıkçıların verdiği bilgiye göre, Ukrayna topçu ateşi sonucu kentte iki kişi öldü sekiz kişi de yaralandı. Ukrayna Ordusu ise yedek birlikleri silah altına almaya hazırlanıyor.