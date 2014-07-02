Berlin'de Ukrayna krizine çözüm aranıyor



Berlin'deki toplantıya Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları katılıyor. Toplantı, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in davetiyle düzenleniyor.

Toplantı gündeminde Ukrayna'nın doğusunda yeni bir ateşkes sağlamak üzere alınabilecek güven artırıcı önlemlerin ağırlıklı yer tutması bekleniyor.

Berlin'de Ukrayna konulu bir başka toplantı ise başbakanlıkta yapılacak. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Başbakan Angela Merkel'e güncel gelişmelerle ilgili bilgi verecek.

Merkel Rusya, Fransa ve Ukrayna liderleriyle yaptığı telefon görüşmeleriyle Ukrayna krizinden çıkış arayışına katkı sağlıyor.

NATO'ya bağlı Uluslararası Güvenliğe Destek Gücü (ISAF) birlikleri yıl sonuna kadar Afganistan'dan çekilecek. Merkel-Rasmussen görüşmesinde çekilmeye ilişkin ayrıntıların gözden geçirilmesi bekleniyor.