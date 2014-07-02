T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de Ukrayna krizine çözüm aranıyor

Ukrayna krizi, Berlin'de düzenlenen toplantılarda ele alınıyor.

02 Temmuz 2014 12:18


Berlin'deki toplantıya Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları katılıyor. Toplantı, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in davetiyle düzenleniyor.

Toplantı gündeminde Ukrayna'nın doğusunda yeni bir ateşkes sağlamak üzere alınabilecek güven artırıcı önlemlerin ağırlıklı yer tutması bekleniyor.

Berlin'de Ukrayna konulu bir başka toplantı ise başbakanlıkta yapılacak. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Başbakan Angela Merkel'e güncel gelişmelerle ilgili bilgi verecek.

Merkel Rusya, Fransa ve Ukrayna liderleriyle yaptığı telefon görüşmeleriyle Ukrayna krizinden çıkış arayışına katkı sağlıyor.

NATO'ya bağlı Uluslararası Güvenliğe Destek Gücü (ISAF) birlikleri yıl sonuna kadar Afganistan'dan çekilecek. Merkel-Rasmussen görüşmesinde çekilmeye ilişkin ayrıntıların gözden geçirilmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UkraynaBerlinAlmanya Fransa RusyaAlmanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter SteinmeierGenel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen Başbakan Angela MerkelRusya FransaNATOUluslararası Güvenliğe Destek GücüAfganistanDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24