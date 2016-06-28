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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de tutuklamalar protesto edildi

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteride, Türkiye’de gazeteci ve insan hakları savunucularının tutuklanması protesto edildi. Önderoğlu, Fincancı ve Nesin’in serbest bırakılması talep edildi.

28 Haziran 2016 02:24


Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Uluslararası Af Örgütü Almanya Şubesi ve Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi’nin pazartesi günü ortaklaşa düzenlediği gösteriye yaklaşık 100 kişi katıldı. Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği önündeki protesto gösterisine katılanların ellerinde “Şebnem’e özgürlük” “Erol’a özgürlük” yazılı pankartlar vardı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Genel Sekreteri Christian Mihr, bu protesto gösterisiyle “Türkiye’de haksız yere tutuklanarak hapishanede bulunanların yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz” dedi. Mihr, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, özellikle de Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ile dayanışma içinde olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

‘Aktivistler derhal serbest bırakılsın’

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve gazeteci-yazar Ahmet Nesin, Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla 3 Mayıs’ta başlatılan “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” inisiyatifine katılmışlardı. Terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 20 Haziran’da tutuklanan aktivistler hakkında 14.5’er yıl hapis cezası isteniyor.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Uzmanı Marie Lucas, bu protesto gösterisiyle “gazetecilerle dayanışma içinde olan üç aktivist Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin’in serbest bırakılmasını istediklerini” söyledi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nden Christian Mihr de, Türk hükümetinden taleplerini şu sözlerle dile getirdi: “Erol Önderoğlu ile birlikte tutuklanan diğer aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bunun yanı sıra haksız yere tutuklanan 10 gazetecinin de serbest kalmasını istiyoruz. Bu somut taleplerimizin yanı sıra bağımsız gazetecilere ve insan hakları savunucularına karşı kullanılarak suiistimal edilen terörle mücadele yasasının kaldırılması için mücadele ediyoruz.”

Alman hükümetinden talepler

Göstericiler Alman hükümetine de çağrıda bulunarak, Türkiye’deki insan hakları ve basın özgürlüğü ihlallerine göz yumulmamasını talep etti. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Uzmanı Marie Lucas “Alman hükümetinin yanı sıra Avrupa Birliği'nin de Türkiye'yi daha sert eleştirmesini dilediklerini” söyledi. “Bugüne kadar bu eleştiriler çok zayıftı” diyen Lucas, bu nedenle Türkiye'nin rahatlıkla insan haklarını ihlal edebildiği izlenimine kapıldıklarını söyledi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği önündeki gösteriye katılanlar arasında Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu da vardı. Muhalefet partisinde yer alan bir siyasetçi olan Mutlu, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Alman hükümetinden taleplerini şu sözlerle dile getirdi: “Bizim Alman hükümetinden talebimiz özellikle Sayın Merkel’den talebimiz, bu mevcut mülteci meselesinden ötürü Ankara’ya bir şekilde el pençe durmaması, Türkiye’deki insan hakları ihlallerinin ve basın özgürlüğünün tehlike altında olduğuna vurgu yapması ve böyle bir Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne alınmasının hayal olacağını belirtmesi.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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