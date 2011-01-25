-BERLİN'DE TÜRK'ÜN EVİNE "SİZİ İSTEMİYORUZ" DİYE YAZDILAR BERLİN (A.A) - 25.01.2011 - Almanya'nın başkenti Berlin'de bir Türk'ün tamiratta bulunan evine giren aşırı sağcılar, duvarları gamalı haç ve ırkçı yazılarla boyadı. Tempelhof semtinde Günay Genç (35) adlı Türk'ün üç katlı evinin her katında ve merdiven bölümlerinde gamalı haç işaretleri yapan aşırı sağcılar, "Sizi istemiyoruz", "Kaçamazsınız", "Sınırı aştınız", "Berlin Alman kalacak" ve "Yeter artık" şeklinde yazılar yazdı. Berlin doğumlu Günay Genç, evi yaklaşık beş ay önce satın aldıklarını, Mayıs ayında taşınmak üzere tamirat yaptıklarını söyledi. Evde hafta sonunda çalışılmadığını ifade eden Genç, "Biz Pazar sabahı buraya birilerinin girerek bu yazıları yazdığını tahmin ediyoruz. Pazar günü buraya gelmedim. Pazartesi geldiğimde bu olayla karşılaştım. Bodrum katının penceresinden girmişler. Bir komşu Pazar sabahı buradan sesler duymuş, ancak fazla önemsememiş" dedi. Tempelhof semtinde böyle bir yabancı düşmanlığı olacağını hiç düşünmediğini, çevrede çok sayıda Türk ve yabancının yaşadığını kaydeden Genç, "Buraya geldiğimde Alman komşulara gittim ve tanıştık. Bir sorun yok. Çok şaşırdım" diye konuştu. Evden herhangi bir malzeme çalınmadığını ve kırma-dökme gibi bir olayın da yaşanmamış olduğunu belirten Genç, polisin eve geldiğini ve incelemelerde bulunduğunu söyledi. Genç, bu olaydan sonra endişe duyduğu için kendi fotoğrafının çekilmesine izin vermedi.