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Berlin'de Türklerin işlettiği geneleve 900 polisle baskın

Artemis isimli genelevin kapatılacağı da iddia ediliyor

14 Nisan 2016 16:18

Almanya'nın başkenti Berlin'de işletmesini Türklerin yaptığı Artemis isimli lüks geneleve polis baskın yaptı. Operasyonda Artemis'in işletmecisi ve 5 çalışanı gözaltına alındı. İşletmede yüz binlerce euro nakit para da ele geçirildi.

NTV'de yer alan habere göre, Alman Esnaflar Odası'nın ruhsat verdiği Artemis'e operasyon yapıldığı sırada içeride 212 müşteri ve çalışan bulunuyordu.

Alman polisinin 6 aydır "Artemis"i gözetim altında tuttuğu belirtildi. "Artemis"in işletmecisi Kenan S. çalışan hayat kadınlarının viziteye bağlı olmadıklarını ve kendileri için çalıştığını belirtiyordu.

Kenan S. ile sorun yaşayan bir hayat kadını itirafçı olarak Artemis'te "gerçekte" yaşananları polise anlattı. Alman polisi, kurumu 6 ay gözetim altında tuttu. 

Artemis'de hayat kadınlarının kendileri için çalışmadığı, vardiya sistemi ve vizite karşılığında görev yaptıkları ortaya çıktı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de "lüks genelev" sloganıyla 2005 yılında kurulan Armetis'in şimdiye kadar devleti 17.5 milyon Euro zarara uğrattığı belirtiliyor.

Dünkü polis operasyonunda gözaltına alınanlar arasında Kenan S. ve kardeşi de bulunuyor. Dört hayat kadını da gözaltında. Söz konusu kadınların işletmedeki organizasyondan sorumlu oldukları iddia ediliyor.

Alman polisi Artemis'de 100 binlerce euroya da el koydu. Söz konusu nakit paranın Almanya'daki Türk motorcu çetesi "Hells Angels"la bağlantılı olduğu iddia edildi. Motor çetesi "Hell Angels"ın Artemis'te çalışması için genç kızları tuzağa düşürdüğü ileri sürüldü. 

Operasyon sonrası "Artemis"in kapatılacağı ve mühürlendiği iddia edildi. Alman Esnaflar Odası'nın "Artemis"in çalışma iznini iptal edeceği belirtildi.

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