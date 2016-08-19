Berlin'de Türkiye'ye alternatif arayışı



Der Spiegel dergisi, Berlin'de Türkiye'nin mülteci mutabakatını feshetmesi durumunda alternatif çözümler üzerinde çalışıldığını bildirdi. Dergi haberini, Alman Maliye Bakanlığı'nın konuyla ilgili hazırlanan kurum içi belgesine dayandırdı. Buna göre, belgede Türkiye'deki son gelişmelerin 'tamamen belirsiz' olduğu tespiti yapılarak, Avrupa düzleminde yeni bir eylem ihtiyacı doğması olasılığının göz ardı edilemeyeceği kaydediliyor.

Belgede, Yunanistan'dan sığınmacıların Türkiye'ye geri kabulü konusunda zaten sorunlar yaşandığı belirtilerek, Türkiye ile mutabakatın feshi durumunda Türkiye ile Yunanistan arasındaki AB dış sınırlarının AB sınır koruma ajansı Frontex tarafından 'güvenilir bir şekilde korunmasının gerekeceği' kaydediliyor. Alman Maliye Bakanlığı'nın belgesinde Avrupa'ya giriş yapan ve insani nedenlerden dolayı sınırdışı edilemeyen sığınmacıların da 'sınıra yakın kabul merkezlerinde toplanıp kayıt altına alınması ve kotalara göre üye ülkelere dağıtılması gerektiği' belirtiliyor.

Spiegel'in haberine göre belgede, 'mali baskı da dâhil olmak üzere Yunanistan'ın kapsamlı ve tam işbirliğinin güvenceye alınması gerektiği, aksi takdirde sığınmacıların ancak Balkanların batısında durdurulabilecek bir sınır hattına kadar ilerleyebileceği' görüşüne yer veriliyor. Belgede, göç güzergâhlarının değişmesi durumunda Almanya'nın İsviçre ve Fransa sınırlarındaki kontrollerin genişletilmesinin de düşünülebileceği' belirtiliyor. Geri kabul dâhil olmak üzere dış sınırların korunmasında üçüncü ülkelerin öneminin artacağı belirtilerek, bu ülkelerin işbirliğine istekliliğinin ve işbirliği kapasitelerinin mali olarak teşvik edilebileceği görüşü yer alıyor.

Türkiye, vatandaşlarına vize muafiyetinin ekim ayına kadar tanınmaması durumunda mülteci mutabakatını feshedeceği sinyalini vermişti.