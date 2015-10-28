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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de Türkiye rahatsızlığı

Süddeutsche Zeitung, Alman Meclisi'nde AB Komisyonu'nun Türkiye ile ilgili İlerleme Raporu'nun ertelemesi nedeniyle hoşnutsuzluk duyulduğunu yazdı.

28 Ekim 2015 12:26


Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Süddeutsche Zeitung, AB Komisyonu'nun siyasi gerekçelerle İlerleme Raporu'nu açıklamaktan kaçındığı haberlerinin Alman Meclisi'nde hoşnutsuzluk yarattığını ileri sürdü. İlerleme Raporu'nun taslağında özellikle Türkiye'deki hukuk devleti alanında büyük eksiklikler olduğuna dair eleştiriler yer aldığı belirtiliyor.

Alman Meclisi Başkan Vekili Johannes Singhammer gazeteye yaptığı açıklamada, AB Komisyonu'ndan raporu geciktirmeden açıklamasını ve Türkiye'deki 1 Kasım seçimleri nedeniyle "taktik saklama oyunlarından kaçınmasını" istedi. Singhammer, Ankara ile AB arasındaki müzakerelerin de mülteciler konusu dikkate alınarak sürdürülmemesi gerektiğini savundu.

Avrupa'nın "bir değerler birliği" olduğunu ifade eden Singhammer, AB'nin fikir ve din özgürlüğü ile ilgili eksiklikleri gizleyemeyeceğini dile getirdi.

Raporda ne yazıyor?

Süddeutsche Zeitung'un haberine göre taslak raporda, yürütmenin yargıya yasal olmayan müdahalesinin yargı bağımsızlığına zarar verdiği eleştirisi yer alıyor. Taslakta, hakimler ve savcıların kararları nedeniyle tutuklandıklarına işaret edildiği, toplanma ve din özgürlüğüne getirilen kısıtlamaların da endişeye yol açtığı belirtiliyor.

Komisyon'un Türkiye ile mülteci krizi konusunda devam eden pazarlıklar nedeniyle raporu 1 Kasım'dan önce açıklamak istemediği belirtiliyordu.

Sosyal Demokratlar Parti'den uyarı

Öte yandan Sosyal Demokrat Parti Meclis Grubu Başkan Vekili Axel Schaefer, mülteci kriziyle ilgili olarak Türkiye ile hızlı bir anlaşma yapılmaması konusunda uyardı.

"Erdoğan'la hızlı bir uzlaşma konusunda dikkat edilmeli" diye konuşan Schaefer, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kolay bir ortak olmadığını dile getirdi. Schaefer, "Erdoğan'a ilan-ı aşk etmeye gerek yok, ama Türkiye ve AB ülkelerinde devletin işlediğinin garanti edilmesi konusunda çok basit bir anlaşma gerekli" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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