Berlin'de Türk işadamlarına takdirname

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Kreuzberg Eğitim Merkezi (BWK) tarafından düzenlenen ve yabancı kökenli şirketlerin gençlere meslek eğitimi olanağı sağlamaları için düzenlenen "Jobstarter" projesine katılan ve çoğunluğunu Türkler'in oluşturduğu şirketlerin sahiplerine takdir belgesi verildi.



Berlin Eyaleti İçişleri Bakanlığı binasında düzenlenen sertifika törenine, Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Ehrhart Körting, Uyum, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Heidi Knake-Werner, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Ahmet Nazif Alpman, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Rainhardt Freiherr von Leoprechting ve BWK Müdürü Nihat Sorgeç ile çok sayıda şirket temsilcisi katıldı.



Körting, törende yaptığı konuşmada, "Jobstarter" projesinin, gençleri ve şirketleri biraraya getirdiğini belirterek, okulu bitiren gençlere başarılı meslek eğitimi verilmesinin ekonomi için çok önemli olduğunu ve buna yatırım yapılması gerektiğini söyledi.



Meslek eğitimi yeri sağlayan şirketlerin birer örnek oluşturduklarını ifade eden Körting, "Türk şirketleri Berlin'i biçimlendiriyor ve kent ekonomisini zenginleştiriyorlar" dedi.



Körting, kendisinin sorumlu olduğu emniyet örgütüne de daha fazla göçmen kökenli insanın alınmasını umut ettiğini bildirdi. Bakan Knake-Werner de okulu bitirenlere meslek eğitimiyle bir perspektif sunulması gerektiğini, Berlin'deki yabancı kökenli gençlerin çok sayıda engeli aşarak iş yaşamına girmeleri gerektiğini dile getirdi.



Göçmenlere ait şirketlerin de önemli bir ekonomik güç oluşturduklarını ifade eden Knake-Werner, bu şirketlerin meslek eğitimi vermeleri için cesaretlendirilmeleri gerektiğini vurguladı. Başkonsolos Alpman, Türk kökenli şirketlerin önemli bir toplumsal sorumluluk taşıdıklarına ve Almanya için önemli katkılarda bulunduklarına dikkati

çekti.



TATSO Başkanı Leoprechting ise yabancı kökenli şirketlerin, önemli meslek eğitimi potansiyelleri ve olanakları içlerinde barındırdıklarını, bu şirketlerin duyarlı duruma getirilerek, meslek eğitimi konusunda daha fazla

bilgilendirilmeleri gerektiğini kaydetti.



BWK Müdürü ve TATSO Başkan Yardımcısı Sorgeç de, "Jobstarter" projesi kapsamında toplam 479 şirketle görüşüldüğünü, 105 şirkette 23 farklı meslekte 126 yeni meslek eğitimi olanağının sağlandığını anlattı. Konuşmalardan sonra, türlü dallarda meslek eğitimi olanağı sağlayan şirket temsilcilerine konuşmacılar tarafından takdir belgeleri sunuldu. (AA)



