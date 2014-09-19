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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de terörle mücadele konuşuldu

Almanya'da temaslarda bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörle mücadelenin Türkiye'nin tek başına üstlenebileceği bir konu olmadığını açıkladı.

19 Eylül 2014 13:05


Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü. Almanya Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan görüşmenin ardından bir ortak basın toplantısı düzenlendi.

Steinmeier-Çavuşoğlu görüşmesinde terörle mücadele konusu ön plana çıktı. Suriye ve Irak'a giden İslamcıları durdurabilmek için uluslararası işbirliğinin artırılması gerektiğine değinen Çavuşoğlu, "Bu, Türkiye'nin tek başına mücadele edebileceği bir konu değil. Özellikle bilgi ve istihbarat paylaşımı başta olmak üzere müttefiklerimizle, Almanya gibi dostlarımızla işbirliğimizi artırmamız lazım" dedi.

Türkiye'nin Suriye ile 900, Irak'la yaklaşık 600 kilometre sınırı bulunduğunu, sınırın her bir metresini kontrol etmenin zor olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, yabancı savaşçılara karşı Türkiye'ye girerken tedbir almanın önemli olduğunu kaydetti.

Steinmeier: 'İstikrar için siyasi girişim'

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ise "Türkiye'nin Suriye ve Irak'a gitmek isteyen binden fazla genci geri çevirdiğine" dikkat çekti. Steinmeier, "Almanya, çatışmalara katılmak üzere kriz bölgelerine gidenlerin engellenmesinden yanadır. Söz konusu kişilerin geri döndükten sonra faaliyetlerini Avrupa ya da bir başka ülkede sürdürmelerinden kaygı duyulmaktadır" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye girmesine izin verilmeyenler listesindeki insan sayısının 6 bini aştığını hatırlattı. Steinmeier, terörle mücadelede askeri operasyondan ziyade bölgeyi istikrara kavuşturacak siyasi girişimlerin önemine işaret etti.

Steinmeier ve Çavuşoğlu, PKK'nın AB terör listesinden çıkarılmasının söz konusu olmadığı konusunda da mutabakata vardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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