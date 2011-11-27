-Berlin'de terör örgütü yandaşları polisle çatıştı BERLİN (A.A) - 26.11.2011 - Almanya'nın başkenti Berlin'in Kreuzberg semtinde aşırı sağcıları protesto etmek amacıyla solcu grupların düzenlediği bir gösteri yürüyüşüne katılan terör örgütü PKK yandaşları polisle çatıştı. Polis, yaklaşık 2 bin kişinin aşırı sağa karşı düzenlenen bir gösteriye katıldığını, gösteri yapmaları kısa bir süre önce yasaklanan terör örgütü yandaşlarının da resimlerle ve örgüt sembolleriyle solcu göstericiler arasına karıştığını ve polisle çatıştığını belirtti. Göstericilerin polislere taş, şişe ve maytap attığı, polisin de göstericilere biber gazıyla karşılık verdiği, olaylar sırasında 80 polisin yaralandığı, 3'ünün hastanede tedavi gördüğü ifade edildi. Gözaltına alınan göstericilerin de olduğu kaydedildi, ancak sayıları hakkında bir açıklama yapılmadı. Terör örgütü yandaşlarına gösteri yasağı getirilmiş olmasına rağmen gösteri yapmak için diğer kentlerden gelen çok sayıda göstericinin polis tarafından Berlin il sınırında yakalandığı, otobüslerle gelen birçok göstericinin polis tarafından geri gönderildiği bildirildi.