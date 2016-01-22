

Almanya Başbakanı Merkel ve Türk mevkidaşı Davutoğlu, Hükümetler Arası Stratejik İstişareler Toplantısı’nın ardından Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu, konuşmasına Almanca olarak Sultanahmet'teki terör saldırısında ölenler için taziye dileklerinde bulunarak başladı. “Terör hiçbir zaman kirli emellerine ulaşamaz” diyen Davutoğlu, “Teröre karşı hep beraber mücadele edeceğiz” diye konuştu.

"İki ülke arasında yeni bir dönem"

İlk kez Hükümetler Ararsı İstişareler düzeyinde biraraya gelindiğine dikkat çeken Başbakan Davutoğlu, “Berlin’de tarihi bir adım attık” dedi. Merkel’e misafirperverliği için teşekkür eden Davutoğlu, iki ülke arasında yeni bir döneme girildiğini, ilişkilerin güçlenmeye başladığını kaydetti.

Türkiye ile AB ilişkileri arasındaki ivmenin Türkiye ve Almanya’nın olumlu gündem maddelerinden biri olduğunu kaydeden Başbakan Davutoğlu 29 Kasım’da Merkel’in katkıları ile gerçekleşen Türkiye-AB Zirvesi’nin önümüzdeki dönem için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

"Deaş insanlığa yönelik bir tehdittir"

Davutoğlu “Olumsuz gündem ve tehditler bağlamında da Türkiye ve Almanya omuz omuzadır” diye konuştu. “Deaş insanlığa yönelik bir tehdittir” diyen Başbakan, “Türkiye ve Almanya bu tehdite karşı Irak’ta Suriye’de birlikte mücadele etmeye hazırdır” dedi.

Güneydoğudaki operasyonlar

PKK’nın özellikle son dönemde Suriye’deki gelişmelerden aldığı cesaretle çok ciddi bir terör faaliyetine başlayıp sivil halka ve güvenlik güçlerine karşı da saldırılar geçekleşleştirdiğini belirten Davutoğlu " Ben bu konularda değerli mevkidaşıma kapsamlı bilgiler aktardım. Türkiye’de yürütülen mücadele kesinlikle demokratik hukuk devleti içinde yürütülen bir mücadeledir ve kesinlikle sadece terörist grupları hedef alan onların demokrasimize, ülkemizin huzuruna dönük tehditine yönelik bir mücadeledir” diye konuştu.

Avrupa'da mülteciler konusuna farklı yaklaşımı nedeniyle Almanya Başbakanı Merkel'e teşekkür eden Başbakan Davutoğlu, "Çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 29 Kasım’da açıklanan eylem planın gereği olan hususları Türkiye kararlıkla yapmaya devam etmektedir. Geçtiğimiz günlerde mültecilere çalışma imkanı sağlayan bir düzenlemeyi kabul edildi. Üçüncü ülkelerden gelen mültecilerin illegal bir göçe dönüşmemesi için vizelerle ilgili bazı tedbirler alındı. Frontex ile olan işbirliği artırıldı" diye konuştu. Davutoğlu, önümüzdeki dönemde ortak çalışma grupları ile yeni adımlar atmayı planladıklarını söyledi.

Başbakan Davutoğlu “Bizler omuz omuza veririsek bu krizin sonuçlarını kontrol altına alabiliriz. Ama herkes bir diğerine topu atarsa krizin çözüm noktaları zorlaşır. Bugünlerde başlaması için çaba gösterilen Suriye barış görülmelerini önemli bir unsur olarak görüyoruz” diye konuştu.

Merkel: 3 milyar hazır edilecek

Almanya Başbakanı Merkel de “Türkiye ile AB arasındaki ilişikileri yorğunlaştırmak istiyoruz” dedi. İstişarelerde IŞİD ile mücadele ve mülteci krizinin yanı sıra Türkiye'deki gazetecilerin durumu ve PKK’ya karşı sürdürülen savaşın da konuşulduğu kaydetti. Merkel “Gördük ki müşterek çalışmamız gerekiyor, tüm bu sorunların tek başına üstesinden gelemeyiz” dedi.

Türkiye’ye taahhüt edilen 3 milyar euronun hazır edileceğini kaydeden Almanya Başkanı, bu paranın Türkiye’de yaşayan 2 buçuk milyon Suriyelinin yaşam koşullarının düzeltilmesi için harcanacağını belirtti. Merkel bu kapsamdaki projelerin 18 Şubat’ta yapılacak AB Zirvesi’nde netleşeceğini bildirdi.

Ege’de yasadışı göçle mücadele için daha güçlü bir işbirliğinin gerektiğini kaydeden Merkel, “Türkiye ve Yunanistan arasında insan kaçakçılarının hakimiyet sürmesine ve insanları tehlikeye atmasına izin veremeyiz” dedi. Avrupa’ya gelen mülteci sayısını azaltmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Merkel, Türkiye ile de bu bağlamda bir geri kabul anlaşmasının imzalanmış olduğunu ifade etti.

Rusya olmadan kesinlike Suriye krizinin çözülemeyeceğini dile getiren Merkel, Avrupa’ya yasal göç konusunda çözümün ancak birlikte çalışılarak elde edileceğini kaydetti.