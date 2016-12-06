Berlin'de tansiyonu yükselten cinayet

Almanya'nın Freiburg kentinde cuma günü gözaltına alınan 17 yaşındaki Afgan mülteci, ekim ayının ortasında 19 yaşındaki tıp öğrencisi Maria L.'e tecavüz etmek ve öldürmekle suçlanıyor. Ancak savcılıktan verilen bilgilere göre, zanlının suçlamalar karşısında sessiz kaldığı öğrenildi.

Almanya'ya 2015 yılında tek başına gelen ve bir ailenin yanına yerleştirilen Afgan mültecinin yakın çevresinde soruşturmaya devam ediliyor. Savcılıktan verilen bilgilere göre, zanlının kurbanı tanıdığına ilişkin henüz bir ipucu bulunmuyor. Kurbanın mültecilere gönüllü olarak yardım ettiği, ancak zanlıyı tanıyıp tanımadığı henüz bilinmiyor.

Polis yetkilileri, ekim ayının ortasında gece bir partiden bisikletle dönen Maria L.'nin tecavüze uğrayıp ardından öldürülmesine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Cinayet Berlin'de tartışma yarattı

Almanya'nın güneyindeki Baden-Würtemberg Eyaleti'nin Freiburg kentinde işlenen bu cinayet Berlin'de tartışmalara yol açtı. Cinayetin tartışmaya yol açmasının en önemli nedeni ise katil zanlısının bir Afgan mülteci olması.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert bugün Berlin'deki haftalık olağan basın toplantısında, 17 yaşındaki zanlının suçlu bulunması halinde bu "iğrenç eylem” nedeniyle cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Ancak Seibert, Afganların veya mültecilerin töhmet altında bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu. Seibert, "Fakat şunu unutmamalıyız: Burada bir Afgan mültecinin işlediği olası bir suçtan söz ediyoruz. Afganlar veya mülteciler gibi bir insan grubundan değil” şeklinde konuştu.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel de Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Çok acı ama bu tür iğrenç cinayetler hep işlendi, Afganistan veya Suriye'den ilk mülteciler Almanya'ya gelmeden önce de işlendi. Kim tarafından olursa olsun, işlenen bu tür suçların ardından halkın nefrete kışkırtılmasına izin vermemeliyiz” dedi.

Buna karşılık sağ popülist Almanya için Alternatif partisi (AfD) Eş Başkanı Jörg Meuthen "Bu olay karşısında sarsıldık ve aynı zamanda ataerkil-İslam kültürüyle yetişmiş yüzbinlerce erkeğin kontrolsüz bir şekilde ülkemize gelmesine ilişkin uyarılarımızın popülist olarak nitelendirilerek dikkate alınmadığını gördük” dedi.

Alman Polis Sendikası Başkanı (DpolG) Rainer Wendt de Bild gazetesine verdiği demeçte "Kitlesel göçle ile bağlantılı tehlikeler konusunda ülkemizde gereken hazırlık yapılsaydı bu ve diğer kurbanlar olmazdı” şeklinde konuştu.

Medyada tartışma

Freiburg'daki cinayet, hafta sonunda Alman basınının manşetinde yer alan bir konu oldu. Ancak cinayet haberinin Almanya'da en çok izlenen haber kuşağı olan, ARD'nin ana haber bülteni Tagesschau'da cumartesi günü verilmemesi özellikle sosyal medyada büyük tepki gördü. ARD Haber Merkezi Şef Editörü Kai Gniffke, bu tür cinayet haberlerine çok az yer verdiklerini vurgulayarak haberi vermeme kararının zanlının kökeni ile bağlantısı olmadığını söyledi.

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