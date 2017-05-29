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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de şüpheli araç paniğe yol açtı

Berlin'de içinde kablo ve benzin bidonu bulunan araç paniğe neden oldu. Kablonun daha sonra USB şarj istasyonuna ait olduğu anlaşıldı.

29 Mayıs 2017 16:06

Berlin'deki şüphe uyandıran otomobil bomba uzmanlarını harekete geçirdi. Otobüs şeridine park edilmiş olan otomobilin ayak bölmesinde kablo ve bir benzin bidonu bulunması endişe yol açtı. Otomobilin park edildiği cadde trafiği kapatıldı, yakınlardaki bir çocuk yuvası da boşaltıldı.

Uzaktan kumandalı özel robot tarafından otomobilden çıkarılan parçalar bomba imha uzmanları tarafından incelendi. İnceleme sonrası yapılan açıklamada kablonun otomobilin içindeki USB şarj istasyonuna ait olduğu belirtildi.

Öte yandan BMW marka otomobilin plakalarının çalıntı olduğu ortaya çıktı. Berlin polisi otomobilde yaptığı incelemede robot kullandı. Bomba ihbarlarında kullanılan robot otomobil kapısı ya da penceresi açabiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BerlinUSBBMWDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AG/HS

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