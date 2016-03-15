Berlin'de araçta meydana gelen patlamada ölen kişi Türk çıktı

Almanya'nın başkenti Berlin'in batısında bulunan Charlottenburg'da bir aracın patlaması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Polis, bomba ihtimali üzerinde duruyor.

Russia Today'in haberine göre, Volkswagen Passat marka araç, Bismarckstrasse'de patladı. Ağır yaralanan araç sürücüsünün ambulans gelmeden hayatını kaybettiği belirtildi. Polis yetkilileri, yaptıkları açıklamada, "Araştırmacılarımız, aracın patlamasına neden olan şeyin patlayıcı kaynaklı olduğunu düşünüyor" ifadesini kullandı. Polis, bölgeyi giriş çıkışlara kapattı.

Berliner Zeitung'a konuşan bir görgü tanığı, "Olağanüstü yüksek bir patlama sesi ve titreme bir kilometre öteden hissedildi" dedi. Polis, yakın zamanda ikinci bir patlamanın yaşanabileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, çevredekilerden camlarını kapalı tutmalarını ve caddeyi kullanmamalarını istedi.

Hürriyet'teki habere göre de Mesut T.’nin kullandığı araca Rus mafyasının bombayı yerleştirmiş olabileceğinden şüpheleniliyor. Savcılık sözcüsü Steltner, bombanın aracın altına yerleştirildiğini belirtti ve “Biz cinayetin aracın altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu işlendiğinden hareket ediyoruz” dedi. 43 yaşındaki Mesut T.’nin daha önce Polonya’da uyuşturucudan hapis yattığı ve bir süre önce Rus mafyasıyla sorun yaşadığı belirtildi.

Savcılık sözcüsü 2008 yılından beri Mesut T. hakkında sahte para, kumar ve uyuşturucu suçlarından soruşturma yürütüldüğünü belirtti. Berliner Zeitung gazetesine göre; Mesut T. kokain ticaretinden sabıkalı.

Welt Online’e göre, polis olayın bir terör eylemi olmadığı görüşünde. Welt’in polis yetkililerine dayandırdığı habere göre, patlama uyuştuyucu çetelerinin bir husumeti olabilir. Patlamanın araç sürücüsünün aracını çalıştırıp hareket ettirmesinin hemen ardından geldiği ve patlayan aracın 100 metre bu şekilde giderek durduğu belirtiliyor.