Berlin'de Ortadoğu zirvesi

İlk olarak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı
John Kerry'nin günün ilerleyen saatlerinde de Alman mevkidaşı Frank-Walter
Steinmeier ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica
Mogherini ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Ay başından bu yana İsrail ile Filistinliler arasında tırmanan gerginlik sonucu en az 60
kişinin hayatını kaybettiği sanılıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, salı akşamı Başbakan
Angela Merkel ile görüşmüş ve bu görüşmede, eski Filistin müftüsünün Yahudi
soykırımından sorumlu olduğunu ileri sürmüştü. Ancak Alman hükümeti ve ABD
Netanyahu'nun bu açıklamalarına tepki gösterdi.