Berlin'de Ortadoğu zirvesi

İlk olarak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı

John Kerry'nin günün ilerleyen saatlerinde de Alman mevkidaşı Frank-Walter

Steinmeier ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica

Mogherini ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Ay başından bu yana İsrail ile Filistinliler arasında tırmanan gerginlik sonucu en az 60

kişinin hayatını kaybettiği sanılıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, salı akşamı Başbakan

Angela Merkel ile görüşmüş ve bu görüşmede, eski Filistin müftüsünün Yahudi

soykırımından sorumlu olduğunu ileri sürmüştü. Ancak Alman hükümeti ve ABD

Netanyahu'nun bu açıklamalarına tepki gösterdi.