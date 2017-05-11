Berlin'de NATO zirvesine hazırlık buluşması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde bugün Berlin'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir araya gelecek. Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert dün yaptığı açıklamada görüşmenin NATO zirvesine hazırlık amacı taşıdığını söyledi.

Brüksel'de 25 Mayıs'ta düzenlenecek NATO zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın hem ilk Avrupa gezisi hem de ilk kez bir NATO buluşmasına katılacak olması nedeniyle önem taşıyor. Zirvede terörle mücadele, Avrupa'nın askeri harcamaları ve Afganistan'daki askeri birliklerin genişletilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

Ancak bu konularla ilgili olarak ABD ve Avrupa ülkeleri arasındaki görüş ayrılıkları derin. NATO Genel Sekreteri de zirve öncesi müttefik ülkeleri ortak çizgide buluşturmaya çalışıyor.

ABD'nin talepleri

ABD NATO'nun IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun bir parçası olmasını isterken Almanya bu öneriye kesin bir dille karşı çıkıyor. Almanya böyle bir adımın bölgedeki çatışmaları alevlendireceği ve barış çabalarını zora sokacağı görüşünde. Alman hükümeti ayrıca NATO'nun koalisyona katılımının bir katma değeri olmayacağı, NATO üyesi ülkelerin ayrı ayrı koalisyona zaten üye olduğuna dikkat çekiyor.

ABD, Avrupalı müttefiklerinin askeri harcamalarının da yeterli olmadığını düşünüyor. ABD'nin talebi de NATO üyesi ülkelerin en geç 2024 yılına kadar gayrı safi milli hasılalarının yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırması.

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dpa/HS/BÜ