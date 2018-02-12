Berlin'de Merkel-Yıldırım buluşması

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 15 Şubat Perşembe günü Başbakan Binali Yıldırım'ı başbakanlık binasında ağırlayacağını duyurdu. Görüşmede "iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra uluslararası güncel konuların" ele alınacağı bildirildi.

Yıldırım'ın görüşme sonrası Münih'te düzenlenecek Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılması bekleniyor. Yaklaşık 20 ülke liderinin ve 80'e yakın dışişleri ve savunma bakanının katılacağı konferansta Merkel bulunmayacak. Yıldırım'a ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik edecek.

Merkel ve Yıldırım'ın görüşmesinde, Türkiye'de yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel'in durumunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Alman hükümeti Yücel'in serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Türkiye'de altı Alman vatandaşı terör propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklu. Tutuklu gazeteci Yücel hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Hükümet Sözcüsü Seibert bugün yaptığı bir açıklamada Türk hükümetine ülkede siyasi nedenlerle tutuklu bulunan tüm Alman vatandaşlarının serbest bırakılması yönündeki çağrısını yineledi.

Reuters,dpa/NS,BÖ

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