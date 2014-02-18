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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de kriz zirvesi

Almanya'da şimdiye kadar bir bakanın istifasıyla sonuçlanan Edathy olayı, yanıt bekleyen birçok soruyla hükümet krizine dönüştü. Koalisyon ortaklarının liderleri, konuyu bugün bir özel zirvede değerlendirecek.

18 Şubat 2014 12:07


Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacı Sebastian Edathy hakkında çocuk pornosu kuşkusuyla başlatılan soruşturmanın sızdırıldığı iddiaları tartışmaya yol açmış, içişleri bakanlığı döneminde soruşturmayla ilgili gizli bilgiyi aktardığı ileri sürülen Hans-Peter Friedrich görevinden istifa etmişti.

CSU: 'SPD de bedel ödemeli'

Ancak kriz Friedrich'in istifasıyla çözüleceğine daha da derinleşti. Hrıstiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), koalisyon ortağı SPD'nin de "bedel ödemesi" gerektiğinde ısrar ediyor. CSU yönetimi, SPD'nin Federal Meclis Grup Başkanı Oppermann'ın istifasını istiyor.

İddialara göre, SPD lideri Sigmar Gabriel, Edathy hakkındaki suçlamaya ilişkin geçen yılın ekim ayında, dönemin İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich tarafından uyarıldı. Gabriel'in de bu bilgiyi, aralarında Federal Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann'ın da bulunduğu diğer SPD'li yetkililerle paylaştığı ileri sürülüyor.

Oppermann'ın düzenlediği bir basın toplantısıyla Friedrich'in kendilerine söz konusu gizli bilgiyi sağladığını açıklaması, Friedrich'in istifasıyla sonuçlanmıştı. SPD liderliği ise CSU'nun bunun karşılığında Oppermann'a yönelik istifa taleplerinin haksız olduğunu açıklamıştı.

Berlin'de bugün Başbakanlık binasında yapılacak toplantıya, Başbakan Angela Merkel, CSU Genel Başkanı Horst Seehofer ve SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel katılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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