Berlin'de koalisyon partilerinin 'iltica' uzlaşması



Alman koalisyon partileri aylar süren tartışmaların ardından iltica hukukunun sertleştirilmesi konusunda anlaştı. Alman Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Sigmar Gabriel, Başbakan Angela Merkel ve Hristiyan Sosyal Birlik Genel Başkanı Horst Seehofer ile başbakanlıkta yaptıkları buluşmadan sonra yeni düzenlemenin hazır olduğunu ve en kısa zamanda Bakanlar Kurulu'ndan geçeceğini söyledi.

Mültecilerin geldikleri güvenli ülke sayısının arttırılması amacıyla yeni bir yasa tasarısı hazırlanacak. Federal hükümetle eyalet yönetimleri arasında mültecilerin entegrasyonu konusunda da uzlaşmaya varıldı.

Başbakan Angela Merkel hükümetin ve bütün devlet organlarının mülteci krizinde karar alma yeteneğinin korunduğunu söyledi. Koalisyon ortakları üç ay önce, belli mülteci gruplarıyla ilgilenecek ek ilk kayıt merkezleri kurulup işlemlerin hızlandırılmasını öngören yeni iltica düzenlemesinin ana hatları üzerinde mutabakat sağlamışlar, ancak aile birleşimiyle ilgili anlaşmazlıklar düzenlemenin gecikmesine yol açmıştı. Korunma statüsü düşük mülteciler ailelerini en erken iki yıl sonra yanlarına aldırabilecekler. Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki kamplarda kalan mülteci ailelerinin Almanya'ya aldırılması kolaylaştırılacak. Öncelikle Suriyelileri ilgilendiren uygulamadaki kontenjanların Avrupa Birliği düzeyinde kararlaştırılması gerekiyor.

"Güvenli ülkeler" artacak

Düşük korunma statüsü kapsamına, iltica hakkına sığınma imkânı olmayan ve Cenevre konvansiyonuna göre de korunma statüsü kazanmayan, ancak gönderileceği ülkede idam edilme ihtimali olduğu için sınır dışı edilemeyen yabancılar giriyor. Bu statüdeki yabancılara bir yıllık ikamet izni veriliyor.

Suriyeli mülteciler ise Cenevre konvansiyonu kapsamına giriyor. Ancak bu en kalabalık sığınmacı grubunun da ilerde ‘sınırlı korunma statüsü' kapsamına alınması mümkün olabilecek. Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin Suriyelilerin aile birleşimi kısıtlamasının dışında tutulması şekildeki talebi koalisyon ortakları tarafından kabul edilmedi.

Anlaşmazlığın Avrupa Birliği bünyesindeki kontenjan dağılımı formülüyle aşılması planlanıyor. Aile birleşimine getirilen kısıtlama iki yıl sonra otomatikman kalkacak. Entegrasyon kurslarında mültecilerin masraf katılım payı ayda 10 Euro olacak.

Genç mültecilere öncelik

Hristiyan Sosyal Birlik Genel Başkanı Ve Bavyera Eyalet Başbakanı Horst Seehofer varılan uzlaşmadan memnun olduğunu ve kasım ayında varılan ara mutabakata partisinin harfiyen uyduğunu söyledi. Hristiyan Demokrat Birlik Genel Sekreteri Peter Tauber yeni düzenleme sayesinde sığınmacı ve mülteci adayı sayısını hissedilir şekilde azaltmanın mümkün olacağını belirtti. Sigmar Gabriel meslek eğitimini başarıyla tamamlayan genç mültecilere Almanya'da iki yıl çalışma izni verileceğini açıkladı.

Tunus, Cezayir ve Fas'tan gelen sığınmacıların hızlı şekilde geri gönderilebilmeleri için bu üç ülkenin ‘güvenli ülke' listesine dahil edilmesi öngörülüyor. Başbakan Merkel bu konuyla ilgili yasal düzenlemenin eyaletler meclisinin de onayını alacağından emin olduğunu söyledi. Koalisyon zirvesinin ardından eyalet başbakanlarıyla Merkel arasında yapılan buluşmada mülteciler için entegrasyon projesi hazırlanması, konut, yuva ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için de milyarlarca Euro'luk bir program başlatılması hususunda anlaşmaya varıldı.